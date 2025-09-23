Челябинские спортсмены отправились за медалями на чемпионат мира по шахбоксу

На турнире в Сербии выступят Амина Ахмадулина и Сергей Файзуллоев

Российская команда отправилась в Сербию, где уже завтра, 24 сентября, стартует чемпионат мира по шахбоксу. Выступят в турнире и два спортсмена из Челябинской области. Амине Ахмадулиной предстоит защитить чемпионский титул, а для Сергея Файзуллоева это будет дебют на таких статусных соревнованиях, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Два наших земляка прошли несколько этапов отбора для того, чтобы завоевать право в составе национальной команды выступить на чемпионате мира. Первый и самый важный старт они выиграли на российском первенстве в Москве, затем были сборы в составе команды. А закрепили успех Амина Ахмадулина и Сергей Файзуллоев на Кубке России в августе, прошедшем в Санкт-Петербурге.

Амина Ахмадулина является одной из самых титулованных спортсменок страны. Она неоднократно становилась чемпионкой России, а в прошлом году завоевала титул сильнейшей в мире. Перед ней стоит задача подтвердить этот статус, вновь завоевать золотую медаль. Сложнее придется Сергею Файзуллоеву, для него это будет дебют на чемпионате мира.

«Сергей — очень талантливый парень, универсальный боец, который силен как в боксе, так и шахматах. В сборной России по шахбоксу таких спортсменов немного. Ему всего 17 лет, перед ним открываются большие перспективы. Предстоящий чемпионат мира — хорошая для него возможность громко заявить о себе», — отметил тренер спортсменов, руководитель шахбокса в Челябинской области Алексей Шаховский.

По словам специалиста, у Сергея Файзуллоева очень серьезные соперники. В его категории выступает сильный француз, действующий чемпион мира. Кроме того, есть и неуступчивый и крепкий американец. Челябинскому спортсмену предстоит сложная борьба за медали турнира.

Отметим, что чемпионат мира по шахбоксу в Сербии пройдет с 24 по 29 сентября. Два челябинских спортсмена выступают за спортклуб «Буревестник» при ЮУрГУ.