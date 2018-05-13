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/ Дадонов, Нестеров и Кошечкин помогли сборной переиграть Швейцарию на ЧМ в Дании

Дадонов, Нестеров и Кошечкин помогли сборной переиграть Швейцарию на ЧМ в Дании

Итоговый счет встречи 4:3.
сегодня в 12:18
  |  Хоккей

Накануне сборная России провела четвертый победный матч на Чемпионате мира по хоккею в Дании. «Красная машина» в трудном для себя матче с минимальным отрывом переиграла команду из Швейцарии. Итоговый счет встречи 4:3. Отличились южноуральцы — нападающий Евгений Дадонов и защитник Никита Нестеров, который провел на льду 23 минуты и 8 секунд.

В любой игре можно найти отрезки, которыми доволен и которые не устроили. У нас молодая команда, для многих первый чемпионат. Я бы не сказал, что мы пассивно играли. Работали в обороне, чуть-чуть нам не хватило выходов вперед. Были некоторые проблемы со входом в зону, нам нужно больше скорости, будем работать над этим. Дадонова выпустили в третьем звене, и это перестановкой мы довольны — он забил гол. Увидим ли мы это сочетание в дальнейшем — пока говорить рано. — подвел итоги матча исполняющий обязанности главного тренера Илья Воробьев.

Также наставник российской сборной высказался о возможной смене вратаря в одном из предстоящих спаренных матчей. Вместо Василия Кошечкина в воротах может появиться Игорь Шестеркин.

Россия — Швейцария — 4:3 (0:0, 3:1, 1:2)

Голы:

Капризов, 22:22.

Унтерзандер, 26:35 (бол.)

Дадонов, 27:47,

Нестеров, 39:57 (бол.),

Андригетто, 52:52,

Григоренко, 56:07,

Хаас, 58:12.

Следующий матч «красная машина» проведет 14 мая. Соперником станет команда из Словакии. Начало матча в 19:15 по местному времени.

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