Российский боксер Мурат Гассиев сразится с американским тяжеловесом Майком Балогуном

Экс-чемпион мира свой следующий бой проведет 3 марта в Армении

Российский боксер Мурат Гассиев, представляющий промоутерскую компанию «УралБоксПромоушн» из Челябинска, свой следующий поединок на профессиональном ринге проведет против непобежденного американца Майка Балогуна. Этот бой планируют провести 3 марта в Армении. Соперник россиянина одержал победы во всех 20 поединках на профессиональном ринге, а ранее успешно выступал... за ряд команд в NFL (лига американского футбола в США) на позиции полузащитника.



Экс-чемпион мира в 1-м тяжелом весе по версиям WBA и IBF принял решение попробовать свои силы покорить тяжелый дивизион профессионального бокса. В 2020 году он дебютировал в новой для себя весовой категории, выиграв нокаутом в первом раунде у марокканца Нури Сефери.

Затем была убедительная победа над немцем Михаэлем Валлишем, а в августе прошлого года Мурат Гассиев с первого удара вынес с ринга американца Карлоса Уэлча в битве у крепости Калемегдан в Белграде. Причем сделал это в присущем ему стиле — сильнейшим правым хуком в челюсть. Таким образом, россиянин завоевал чемпионский титул Евразийского боксерского парламента (EPB) в супертяжелой весовой категории.

В этот раз устоять перед натиском россиянина предстоит американскому боксеру Майку Балогуну. Представляющие интересы Мурата Гассиева промоутерские компании «Уралбокспромоушн» и «Патриот» сейчас согласовывают детали предстоящего боя, который планируется провести 3 марта в Армении. В активе россиянина на данный момент 30 поединков — 29 побед (из них 22 — нокаутом), 1 поражение. Единственное поражение Мурат Гассиев потерпел в июле 2018 года, уступив в титульном поединке WBC по очкам украинцу Александру Усику.

Майк Балогун представляется достойным оппонентом и любопытным персонажем в мире бокса. Начнем с того, что на профессиональном ринге американец провел 20 боев и во всех одержал победы, в том числе 15 — нокаутом. Да, в большинстве своем соперники у Балогуна были не из сложных, однако среди них и неплохой боец Трей Липпи, в послужном списке которого на тот момент были 18 побед без поражений.

Майк Балогун (Mike Balogun)

Категория: heavyweight / супертяжелый вес

Профессиональный рекорд: 20 боев, 20 побед (из них 15 — нокаутом)

Национальность: американец

Возраст: 39 лет

Рост: 185 см. Вес: 109 кг

Город: Уппер Мальборо, Мэриленд (США) / Upper Marlboro, state Maryland (USA)

Имя «Балогун» на языке Йоруба означает «военачальник». Однако в одном из интервью сам боксер признавался, что в армии не служил.

Сейчас Майку Балогуну 39 лет. Он левша. В профессиональном боксе дебютировал уже в зрелом возрасте — в 31 год. А до этого успешно выступал на позиции полузащитника в командах NFL (Национальная футбольная лига) по американскому футболу — «Вашингтон Редскинз», «Тампа Бэй Буканьерз», «Баффало Биллс», «Даллас Ковбойз», «Вирджиния Дестройерз» и «Индианаполис Кольтс».

Возрастное ограничение: 18+