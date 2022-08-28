Боксер Мурат Гассиев одержал победу нокаутом в первом раунде над американцем Карлом Уэлчем

Бой прошел в Белграде в рамках «Битвы у крепости Калемегдан»

Российский боксер Мурат Гассиев, представляющий челябинскую промоутерскую компанию «Уралбокспромоушн», одержал уверенную победу на профессиональном ринге. В Белграде (Сербия) он нокаутировал в первом раунде американца Карлоса Уэлча в рамках боксерского вечера «Битва у крепости Калемегдан», сообщает Федерация бокса России.

Россиянин выиграл третий подряд бой после перехода в супертяжелую весовую категорию. Поединок с американцем Карлом Уэлчем длился 1 минуту и 35 секунд. В начале раунда соперники присматривались друг к другу. Мурат никуда не торопился, слегка пробивая своего оппонента. Выждав момент, одним ударом он сумел вырубить американца, отправив его в нокаут.

Отметим, что Мурат Гассиев представляет интересы челябинской промоутерской компании «Уралбокспромоушн». В 2016 году он удостоился титула чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в первом тяжелом весе, победив соотечественника Дениса Лебедева, затем один раз защитил пояс. В 2018-м Гассиев взял пояс WBA, одолев кубинца Юниэля Дортикоса. Титулы чемпиона мира он потерял после поражения Александру Усику.

«Гассиев после поражения Усику перешел в супертяжелый вес, поэтому ему нужно пробовать сначала выступать не с самыми сильными соперниками. Уэлча сложно назвать слабым, просто Мурат был на голову выше. Он по всем показателям превзошёл оппонента, в первую очередь тактически. Гассиев лишний раз доказал, что он бьющий, сильный боксер. Слабых соперников в боксе вообще не бывает, просто бывает, что твой уровень намного выше, что и случилось в этом поединке», — приводит слова Кости Цзю «РБК-Спорт».

В супертяжелом весе Мурат Гассиев дебютировал в 2020 году. Всего на счету россиянина 29 побед (из них 22 нокаутом) и одно поражение в профессиональном боксе.