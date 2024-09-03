Алексей Текслер поздравил челябинского паралимпийца с золотой медалью

Пловец Дмитрий Черняев стал лучшим в заплыве на 100 метров брассом

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил челябинского пловца Дмитрия Черняева с завоеванием золотой медали на XVII Паралимпийских летних играх в Париже. Спортсмен стал лучшим в заплыве на 100 метров брассом, сообщили в пресс-службе регионального правительства.



«Дмитрий, поздравляю с яркой победой! Второе паралимпийское золото в вашей карьере неоспоримо свидетельствует о неограниченных возможностях наших паралимпийцев. В победном рывке вы обошли сильных соперников и навеки вписали свое имя в историю спортивных рекордов России. Все жители Челябинской области гордятся вами, и больше всех, конечно, те, кто вывел вас на орбиту большого спорта, поддерживал и наставлял все годы, предшествующие новому триумфу», — обратился к спортсмену глава региона.

Алексей Текслер пожелал спортсмену новых успехов.

Напомним, в 2020 году Дмитрий Черняев одержал победу на Паралимпийских играх в Токио на аналогичной дистанции.