Российские пловцы остались за чертой призеров в смешанной эстафете на Паралимпиаде-2020

Тренеры сборной челябинца Дмитрия Черняева на финал не поставили

На Паралимпийских играх в Токио завершился второй день состязаний по плаванию. В заключительном виде программы прошла смешанная эстафета 4×50 м вольным стилем, в которой должен был выступить челябинец Дмитрий Черняев. Однако тренеры сборной страны решили дать южноуральцу отдохнуть, поставив вместо него другого спортсмена. Наша команда показала итоговый 6-й результат.

Сегодня, 26 августа, состоялись квалификационные заплывы в этом виде программы. В них челябинец Дмитрий Черняев выступал, замыкая этап в эстафете 4×50 м вольным стилем. Наша команда показала итоговый 5-й результат (2.36,57) и вышла в финал состязаний.

Однако в решающем заплыве тренерский штаб сборной России решил произвести замену в команде. На последнем этапе вместо челябинца выступил Артур Кубасов. Эта рокировка не помогла — российская команда пришла к финишу 6-й с результатом 2.35,66. Победу одержали спортсмены Китая, установив при этом новый мировой рекорд — 2.15,49. Второе место у представителей Италии, замкнули тройку призеров бразильцы.

Напомним, что вчера, 25 августа, Дмитрий Черняев показал 7-й результат на дистанции 200 м вольным стилем, а еще одна челябинская спортсменка Валерия Шабалина принесла сборной России первую золотую олимпийскую медаль.