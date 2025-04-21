Челябинка Виктория Лихачева выиграла первенство России по дзюдо

Она завоевала золото в весовой категории до 78 кг

На первенстве России по дзюдо среди спортсменов не старше 23 лет две медали завоевали представители Челябинской области. На турнире в Волгограде победу одержала Виктория Лихачева, серебро досталось Анастасии Мананниковой. Соревнования собрали более 550 участников из 66 регионов, сообщает результаты Федерация дзюдо России.

Турнир прошел в многофункциональном центре «Динамо» в Волгограде. Он собрал сильнейших дзюдоистов страны в возрасте до 23 лет. В общей сложности за медали боролись более 500 атлетов из 66 регионов.

Успешно выступили в соревнованиях две спортсменки Челябинской области. Так, Анастасия Мананникова стала серебряным призером в весовой категории до 63 кг. В заключительный день турнира победу одержала Виктория Лихачева в весе до 78 кг.

«Безумно рада, что мне удалось забрать золото. Я много трудилась и уверена, что труд и дисциплина бьет любой класс», — отметила Виктория после яркой победы.

Отметим, что тренируется Виктория Лихачева под руководством Юрия Ермакова. Ранее она становилась победительницей первенства России среди юниорок.

В командном зачете среди федеральных округов сборная УрФО заняла второе место. В зачете среди регионов РФ команда юниорок Челябинской области заняла третье место.