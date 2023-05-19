Челябинец Максим Стахеев объяснил причину своего перехода в бокс из кикбоксинга

26-летний спортсмен успешно совмещает карьеру на любительском и профессиональном ринге

Челябинский боксер Максим Стахеев принял решение совмещать карьеру в любительском и профессиональном боксе. В интервью Первому областному 26-летний боец поделился своими планами и перспективами, объяснил, почему после восьми лет в кикбоксинге решил сменить вид спорта и к чьему мнению он прислушается, когда нужно будет принимать решение о завершении карьеры.

Отправил «на пенсию» чемпиона, а сам ушел в другой вид спорта

— Максим, в юности у тебя были успехи в кикбоксинге и громкие победы. Почему не стал дальше развивать успех?

— Да, в целом карьера в кикбоксинге удалась. Восемь лет, с 2009 по 2016 годы, только им занимался. Самое яркое воспоминание — победа на первенстве Европы среди юниоров (U18) в Сан-Себастьяне (Испания). Был еще финалистом чемпионата России по взрослым. Но в конечном итоге понял, что моя карьера в кикбоксинге подошла к своей логической точке. Нужен был новый вызов в карьере. Так и родилась идея попробовать свои силы в боксе.

— Но ведь потолка в кикбоксинге ты так и не достиг. Титул чемпиона России тебе так и не покорился.

— На тот момент лидером сборной России в моем весе был на протяжении многих лет заслуженный мастер спорта Алексей Трифонов из Ульяновска. Он выиграл все, что только можно в кикбоксинге, — Россию, Европу, мир... Он шесть раз побеждал на национальном чемпионате.

— Поэтому и решил уйти из кикбоксинга — потому что роль первого номера в сборной была за ним?

— Нет, на одном из последних своих чемпионатов России я его победил в полуфинале, а потом он завершил карьеру. Повторюсь: было простое желание сменить вид спорта, попробовать себя в чем-то новом.

— Может быть, и потому, что в боксе больше возможностей заработать себе на жизнь?

— Отчасти это так, но это не главная причина. Да, кикбоксинг уступает в популярности и раскрученности боксу — олимпийскому виду спорта. Тут на порядок лучше организованы тренировочный процесс, сборы, соревнования и т. д.

— Адаптация в боксе заняла много времени?

— Начал я выступать в 2016 году, а в 2019 году стал бронзовым призером чемпионата России. То есть два-три года привыкал к новой для себя обстановке, на национальных первенствах терпел неудачи — выбывал в четвертьфинале.

— В тот момент не посещала мысль, что зря принял решение перейти в бокс?

— Нет, руки не опускал. Понимал, что нужно перетерпеть этот момент и со временем все нормализуется. То есть верил в себя и в то, что упорный труд на тренировках сыграет свою роль.

— Однако на следующих чемпионатах России ты оставался без медалей. Что случилось?

— Следующий, 2020 год, получился для меня очень насыщенным — с ребятами из олимпийской сборной России на сборах постоянно был, помогал им в том числе готовиться к Олимпиаде. Но затем эта пандемия спутала все карты. На ЧР-2020 в Оренбурге в четвертьфинале уступил лидеру сборной страны Василию Егорову. В 2021-м произошли изменения с весовыми категориями. Я принял решение попробовать себя в 54 кг. И выбыл в первом же круге. В 2022 году вернулся в свой родной вес 51 кг — снова остановился в шаге от пьедестала. За выход в полуфинал уступил первому номеру сборной Расулу Салиеву. Зато на всероссийских турнирах получалось хорошо выступать — выиграл два или три мастерских турнира.

— Побороться за роль первого номера в сборной России — это реально?

— Почему бы и нет? К этому нужно стремиться. А еще есть цель выполнить норматив мастера спорта международного класса.

Чем больше боев — тем лучше для организма

— С недавних пор ты теперь выступаешь и на профессиональном ринге. Это не мешает реализовывать себя в любительском боксе?

— Нет, если график соревнований позволяет это делать, то глупо отказываться от шанса попробовать себя в профи. В декабре я дебютировал, недавно вот провел второй поединок. И продолжаю упорно тренироваться, чтобы побеждать в любителях. Я не устаю, чувствую себя хорошо.

— Между тем профессионалам нужно по полгода на восстановление после боя. Правда, это в большей степени касается тяжеловесов.

— А мне, наоборот, — чем больше практики, тем лучше. Условно говоря, рад раз в три месяца биться в «профиках». Если такой график совмещать с соревнованиями по любителям, то это позволит держать организм в тонусе, быть хорошо физически готовым к любым турнирам.

— Многие боксеры все же расставляют приоритеты и концентрируют свое внимание на чем-то одном.

— Профессиональные поединки проводятся не так часто. А терять в моем возрасте боевую практику — это плохо. Поэтому и не хочу бросать боксировать по любителям.

— Недостаток в практике профи-бойцы компенсируют участием в тренинг-кемпах и спаррингах с сильными соперниками. Яркий пример — Костя Пономарев, который по полгода жил в США и Мексике на таких кемпах.

— Если предоставится такая возможность, то готов к этому. В таких тренировочных лагерях можно многое для себя почерпнуть, в них занимаются боксеры разных школ. Даже без спаррингов тренировки с ними могут дать колоссальный опыт в карьере.

Родители на трибуне, сестра на ринге, а жена только в перспективе

— Знаю, что по твоим стопам пошла младшая сестра. Это ты повлиял на ее решение тоже заниматься боксом?

— Нет, боже упаси! Более того, я не хотел, чтобы она занималась какими-либо боевыми единоборствами. Считаю, что девушкам лучше находить какие-то другие занятия для того, чтобы реализовать себя. Наверное, мой пример и стал для нее мотивацией пойти в бокс. Она, не спрашивая меня, сама пошла в спортзал, записалась в секцию. Я об этом узнал уже потом, Света просто поставила меня перед фактом.

— Отчитал ее за такой шаг?

— Нет, не стал, хотя и поворчал немного (смеется). Я уважаю ее выбор. Хорошо ведь, когда человек делает осознанный выбор, каким видом спорта ему заниматься. Ходить на тренировки нужно по желанию, а не из-под палки.

— Роль тренера в ее воспитании на себя не берешь?

— Нет, хотя иногда и хочется некоторые моменты в ее технике «подшлифовать». Но боюсь сделать хуже. У Светланы есть свой тренер, он ее «ведет» и в ответе за ее результаты.

— Родители поощряют ваши увлечения? Видел, что на турнир в Челябинске тебя пришла поддержать вся семья?

— Да, это был мой дебют на профессиональном ринге. Самое интересное, что ранее они никогда не видели вживую бои с моим участием. Но тут турнир в Челябинске проходил. Мама, папа и сестренка не упустили случая поболеть за меня с трибун.

— С валидолом в сумочке?

— Ой, не знаю (улыбается). Мама очень переживает за меня и Свету. Думаю, она точно себе места не находила во время боя.

— Твоя супруга в этот момент где была?

— Нигде, потому что у меня ее нет (смеется). Я общаюсь с девушками, но серьезных отношений нет.

— А ты к ним готов? Некоторые твои коллеги уже с детьми и находят для себя новую мотивацию для побед.

— Наверное, готов, но не хочу торопить события.

— Сколько лет еще планируешь боксировать?

— Не знаю, как здоровье позволит. Какой-то цифры не скажу. Если почувствую, что нужно уходить, — сразу это сделаю.

— Но очень многие боксеры не могут вовремя повесить перчатки на гвоздь. И примеров тому много.

— Есть тренер — он подскажет, если я не буду «вывозить» физически.

— Или младшая сестра?

— Точно, к тому времени она станет умней и опытней — она даст мне знать, когда нужно заканчивать.