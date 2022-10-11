Призовой фонд чемпионата России по боксу среди женщин составил 24 миллиона рублей

Победители соревнований получат 1,5 миллиона рублей

Стал известен призовой фонд стартующего 16 октября в Краснодаре чемпионата России по боксу среди женщин. Сильнейшие спортсменки страны разыграют 24 миллиона рублей в 12 весовых категориях. Победители турнира получат по полтора миллиона рублей. Готовятся к соревнованиям 12 южноуральских спортсменок, сообщает Федерация бокса России.

Предстоящие соревнования приурочены к 30-летию Федерации бокса России. Уже известно, что в турнире выступят более 200 спортсменок из 50 регионов. Они разыграют звание сильнейших в 12 весовых категориях.

Призовой фонд турнира составит 24 миллиона рублей. Победители соревнований получат премию в 1,5 миллиона рублей, серебряные призеры — 250 тысяч, бронзовые — 125 тысяч рублей.

Челябинская область делегирует на чемпионат России 12 спортсменок. Среди них — Александра Кулешова, Светлана Стахеева, Надежда Зинченко, Елизавета Карташкова, Евгения Лочканова, Мария Сартакова, Дарья Батарчукова, Анастасия Кононова, Алена Касьянова, Ирина Автина, Лана Малюганова и Радимхан Хамчиева.

Напомним, что в прошлом году национальный чемпионат принимал Челябинск. Соревнования прошли во дворце спорта «Юность». Тогда южноуральские спортсменки завоевали пять медалей. Чемпионкой турнира стала Анастасия Белякова, серебряные медали завоевали Александра Кулешова и Ирина Автина, а бронзовые награды достались Елизавете Карташковой и Анне Словцовой.