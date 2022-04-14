Чемпионат России по боксу среди женщин, который прошел в Челябинске с 26 ноября по 3 декабря 2021 года награжден дипломом за второе место в номинации «Спортивный перфоманс года». Об этом сообщается на сайте организаторов национальной отраслевой премии «Событие года».

Всего в турнире приняли участие две сотни участниц из 48 регионов страны. Впервые медали разыгрывались в 12 весовых категориях. В каждой категорий разыгрывался 1 млн рублей, а победительницы чемпионата получили автомобиль Chevrolet Cobalt.

Представительницы Челябинской области на домашнем для себя первенстве завоевали одну золотую, две серебряные и две бронзовые медали.