Чемпионат России по боксу среди женщин, который прошел в Челябинске с 26 ноября по 3 декабря 2021 года награжден дипломом за второе место в номинации «Спортивный перфоманс года». Об этом сообщается на сайте организаторов национальной отраслевой премии «Событие года».
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Всего в турнире приняли участие две сотни участниц из 48 регионов страны. Впервые медали разыгрывались в 12 весовых категориях. В каждой категорий разыгрывался 1 млн рублей, а победительницы чемпионата получили автомобиль Chevrolet Cobalt.
Представительницы Челябинской области на домашнем для себя первенстве завоевали одну золотую, две серебряные и две бронзовые медали.
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