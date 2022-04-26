Женская сборная России приступила к учебно-тренировочным сборам в Сочи, которые продлятся до 11 мая. По их итогам будут сформированы составы команд для участия в двух всероссийских турнирах. На сборы поедут четыре южноуральские спортсменки, сообщает региональная федерация бокса.

Южный Урал буду представлять Елизавета Карташкова, Ирина Автина, Анастасия Белякова, Александра Кулешова, а также тренеры сборной Виталий Федорович Хоминец и Евгений Владимирович Тарасов.

«С 3 по 7 мая в Белоруссии пройдет турнир, который будет приурочен ко Дню Победы. Часть команды сборной примет участие в соревнованиях. В Серпухове также пройдет турнир, посвященный Дню Победы. В соревнованиях примут участие спортсменки, входящие в резервный состав национальной сборной», — рассказал о планах главный тренер женской сборной России Альберт Муталибов.
Напомним, что мужская сборная России по боксу под руководством тренера из Златоуста Виктора Фархутдинова приступила к учебно-тренировочным сборам. Пять южноуральских боксеров вошли в состав команды.