Парижская неделя моды станет отдельным событием в календаре Южного Урала

Об этом сообщила идейный вдохновитель события Ирина Текслер

В субботу, 31 мая, в Челябинской области прогремела Парижская неделя моды. Показ прошел с аншлагом — мероприятие посетили 1000 человек, еще более 15 тысяч посмотрели прямую трансляцию. В следующем году Парижская неделя моды станет отдельным от Парижского полумарафона мероприятием, сообщила общественный деятель Ирина Текслер.

«То, что мы делаем здесь, под сводом нашей парижской башни, говорит о том, что мода не знает запретов, санкций, никаких ограничений. Дизайнеры с мировыми именами всегда обращались к русскому культурному коду. Мы должны помогать нашим и молодым, и уже состоявшимся дизайнерам завоевывать новые рынки», — сказала идейный вдохновитель мероприятия Ирина Текслер.

Напомним, в этом году показ мод под сводами южноуральской Эйфелевой башни прошел во второй раз. Гости дефиле увидели 11 коллекций челябинских и свердловских дизайнеров. Хедлайнером Парижской недели моды стала дизайнер с мировым именем Алена Ахмадуллина. Она представила новую коллекцию весна — лето.

Помимо этого, бренд Alena Akhmadullina провел фотосессию на наших южноуральских просторах. Стилизовали съемку дизайнеры Миша и Китти, известные своей работой с Марией Миногаровой, Ксенией Собчак и другими звездами.