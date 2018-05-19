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/ О силе духа рассказал дзюдоистам Герой Советского Союза отец Киприан

О силе духа рассказал дзюдоистам Герой Советского Союза отец Киприан

Инок, прошедший войну, поделился своими мыслями о человеческом пути.
сегодня в 13:03
  |  Спорт

Южноуральские дзюдоисты узнали все о силе духа, встретившись с отцом Киприаном. Он рассказал о своей жизни спортсменам, которым важно всегда быть сильными и четко знать свой путь в бою и в жизни.

В миру отец Киприан известен как Валерий Бурков. Он выпускник ЧВВАКУШа, Герой Советского Союза. Во время службы в Афганистане Валерий Бурков лишился обеих ног — подорвался на мине. Однако на протезах вернулся в строй, затем на «гражданке» близко общался с президентом Борисом Ельциным, был его советником. А два года назад решил посвятить себя религии и стать монахом.

Моя задача, как я ее вижу, — чтобы ребята задумались, все делали осмысленно. И помнили о главных вещах в жизни. Потому что сам по себе спорт — это не главное. Побеждать, зарабатывать награды — это тоже не самое главное. А главное все-таки — ради чего ты это все делаешь, что ты хочешь в результате. — сказал на встрече отец Киприан.

Отец Киприан не понаслышке знает, как трудно приходится спортсменам. Он увлекался атлетикой и футболом, боксом. Дзюдоистам и их наставникам инок пожелал больше достижений в любой сфере деятельности.

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