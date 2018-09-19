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/ Южноуральский дзюдоист стал победителем турнира в Грозном

Южноуральский дзюдоист стал победителем турнира в Грозном

Спортсмен взял «золото» в весовой категорий до 73 килограммов.
сегодня в 16:30
  |  Спорт

Представитель Челябинской области Ахмед Богатырев стал победителем в весовой категории до 73 килограммов в восьмых по счету соревнованиях памяти Турпал-Али Кадырова. Состязания проходили в Грозном. Среди почетных гостей турнира были многие известные спортсмены, как олимпийские чемпионы Илиас Илиадис и Мансур Исаев, серебряный призер Олимпийских игр, обладатель полного комплекта наград чемпионатов мира челябинец Виталий Макаров, а также генеральный менеджер сборных команд России Эцио Гамба. Тренер «золотого» дзюдоиста Андрей Востриков отметил, что эта медаль стала для спортсмена долгожданной

Я очень рад! Это долгожданная медаль Ахмеда в сезоне 2017/2018 годов. Он три раза был пятым на крупных соревнованиях — первенстве России до 21-го года в Иркутске, первенстве страны до 23-х лет в Смоленске и Кубке Европы в Санкт-Петербурге, то есть в шаге от пьедестала почета, не получалось до конца реализоваться. И вот успех на сильном юниорском турнире. Добавлю, что, так как ранее Ахмед прошёл отбор на Чемпионат России, который также состоится в Грозном в октябре, нами было принято решение выступать в состязаниях памяти Турпал-Али Кадырова не в привычной категории до 66 килограммов, а в более тяжелой — до 73, чтобы не гонять вес. Как говорится, сделали «разведку боем». И выполнили намеченный план. — отметил Андрей Востриков.

Добавим, что Ахмед Богатырев родом из Ингушетии и является бронзовым призером первенства мира и серебряным медалистом первенства Европы среди юношей 2015 года. В 2016 году спортсмен приехал в Челябинск и стал представлять нашу область.

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