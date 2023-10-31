Сегодня, 31 октября, в ледовом дворце «Юность» стартовал третий этап Кубка Челябинской области по фигурному катанию на коньках. За медали турнира будут бороться более 300 спортсменов из Челябинска, Златоуста, Снежинска, Чебаркуля, Миасса и других городов, сообщает региональный Минспорт.
В рамках первенства Челябинского городского округа пройдет также сдача норм «Юный фигурист», одиночные соревнования среди юношей и девушек, мальчиков и девочек. Кубок Челябинской области включает в себя пять этапов. Финал пройдет с 12 по 14 декабря во дворце спорта «Юность», где выступят лучшие южноуральские фигуристы.
Кроме того, с 21 по 24 декабря в челябинской арене «Трактор» пройдет чемпионат России по фигурному катанию. Сильнейшие спортсмены страны разыграют четыре комплекта наград, а также выйдут на лед с показательными выступлениями. Рассказываем, когда можно увидеть звезд российского и мирового фигурного катания.
Добавим, что состязания Всероссийской зимней спартакиады по фигурному катанию пройдут на арене «Металлург» в Магнитогорске. Об этом сообщил гендиректор Федерации фигурного катания России Александр Коган. Турнир с участием сильнейших спортсменов страны состоится 15—18 февраля 2024 года.
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