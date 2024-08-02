Около 300 яхтсменов соберет Кубок губернатора Челябинской области по парусному спорту

Состязания в четвертый раз пройдут на озере Увильды

Стал известен предварительный состав участников Кубка губернатора Челябинской области по парусному спорту. В нем примут участие около 300 яхтсменов из разных уголков страны. Состязания на озере Увильды пройдут на Южном Урале в четвертый раз. 17 и 18 августа в них выступят не только участники из городов Урала и Приволжья, но и гости из Москвы и Владивостока, сообщают организаторы соревнований.

В прошлом году Кубок губернатора Челябинской области по парусному спорту на озере Увильды впервые проводился в статусе межрегиональных соревнований. Тогда в гости на Южный Урал прибыли яхтсмены из Свердловской области и Башкортостана. В этот раз география состязаний значительно расширится: уже подтвердили свое участие спортсмены из Москвы и Владивостока, в детских заездах выступят команды из Пермского края, Татарстана и других регионов страны. Организаторы ожидают 250—300 участников.

Уникальность Кубка губернатора Челябинской области — в совместном формате: одновременно проходят регаты для юных спортсменов от 9 до 16 лет на яхтах классов «Оптимист», «Кадет» и «Ракета-270», а также любительская регата для взрослых, без ограничений по возрасту. Нововведение этого года: в соревнованиях взрослых, кроме крейсерских яхт, также примут участие спортсмены мобильного класса яхт «Микро». Такие лодки удобно перевозить на автоприцепах, поэтому командам проще передвигаться по стране.

Федерация парусного спорта Челябинской области и яхт-клуб «Мираж» ежегодно предоставляют дорогостоящие паруса в качестве наград за первые места в детских соревнованиях. Это позволяет талантливым детям более успешно участвовать в других соревнованиях и выходить на новый уровень.

«Все дети, которые примут участие в соревнованиях, не уедут без подарков. Помимо парусов за первые места, медалей, абсолютно все юные спортсмены получат призы. Наша задача — мотивировать юных спортсменов и их родителей продолжать занятия парусным спортом. Его перспективы в Челябинской области достаточно высоки. Они связаны не только с дальнейшим участием во всероссийских соревнованиях и вхождением в молодежный состав сборной России, но и с развитием туризма», — говорит руководитель оргкомитета соревнований, директор по развитию яхт-клуба «Мираж» Елена Нарделли.

Она также добавила, что в будущем спортсмены могут стать капитанами — сертифицированными рулевыми парусно-моторного судна. Потребность в таких специалистах высока. А яхтинг может стать одной из визитных карточек Челябинской области. Благо что наш регион славится своими озерами.

На сегодняшний день парусный спорт развивается в шести городах региона: Челябинске, Миассе, Озерске, Снежинске, Магнитогорске и Чебаркуле. В местных спортивных школах занимаются 280 юных спортсменов. Еще не менее 500 взрослых жителей области являются любителями и активно занимаются парусным спортом.

Организаторами Кубка губернатора выступят Федерация парусного спорта Челябинской области, региональное министерство спорта и яхт-клуб «Мираж».