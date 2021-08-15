Вот это да — среди лучших «Оба-на»! В Челябинской области прошел Кубок губернатора по парусному спорту

На озере Увильды выступили более 200 яхтсменов

Большим событием для всего парусного спорта Челябинской области стало проведение Кубка губернатора на озере Увильды. Ежегодно здесь проводятся крупные регаты, однако впервые состязания прошли с новым статусом и при поддержке Правительства Челябинской области. Это позволило привлечь к соревнованиям еще больше участников и дало надежду на то, что парусный спорт в регионе станет еще более массовым и популярным видом спорта.

Друзья на суше, соперники на воде

Ясная солнечная погода и небольшой ветер способствовали тому, что на пирсе яхт-клуба «Мираж» на озере Увильды царило по-настоящему праздничное и хорошее настроение. Оно передалось всем: как зрителям, так и участникам соревнований. Еще задолго до старта гонки капитаны судов заняли свои места и делали последние приготовления. На лицах — счастливые улыбки. Для них это возможность не только посостязаться, но и встретить старых знакомых, пообщаться со своими единомышленниками и соратниками.

«Кто к нам на борт вступит, тот станет святым», — то ли всерьез, то ли шутя сообщил проходившим мимо журналистам Сергей Юнусов, владелец и капитан яхты «Святая Варвара». По словам яхтсмена, корабль с таким названием был первым во флотилии Балтийского флота Российской империи у Петра I.

«Эта яхта приносит нам удачу. Мы стараемся на всех регатах быть среди лидеров. В 2004 году она была спущена на воду в Питере, ходила в Финском заливе, к странам Скандинавии. То есть километраж набегала приличный. В 2008 году я ее купил, теперь она покоряет одно из красивейших южноуральских озер», — рассказал Сергей Юнусов.

На борт своего судна капитан «Святой Варвары» взял свою супругу и кошку, для которой яхта стала вторым домом. «Мы живем здесь, она наша плавучая дача. У меня родители занимались яхтингом, были одними из основателей парусного спорта на озере Смолино. Так что я потомственный яхтсмен, продолжаю их традиции. Супруге тоже привил любовь к этому виду спорта, — добавил капитан со стажем. — Соревнования для нас — это всегда праздник. Знаете, у нас гонки всегда проходят в такой дружной и приятной атмосфере, получаем огромное удовольствие от них. Но стоит только стартовать — все, адреналин зашкаливает. Победить стремится каждый, для всех участников это вызов, и они прикладывают все силы для того, чтобы придти к финишу первыми».

Гандикап уравнивает шансы лодок разных классов

Уникальной особенностью и «фишкой» нынешних состязаний стало то, что в них могли участвовать как начинающие любители, так и опытные яхтсмены-профессионалы. Причем, на старт регаты выходили все участники — юные ребята и девчонки на небольших классах судов «Оптимист», «Кадет» и «Зум», так и матерые капитаны круизно-спортивных яхт.

Обывателю сложно разобраться во всей парусной терминологии и формате проведения гонок. Смотришь на заезд и перестаешь вообще что-либо понимать. Маленькие суда с 10-12-летними ребятишками бок о бок стартуют с 9-метровыми спортивными яхтами. Ну как им тут соперничать? Очевидно ведь, что любой чемпион мира на велосипеде никогда не сможет обогнать юнца на гоночной машине.

«Лодки все частные, абсолютно разные и непохожие друг на друга. Это как с автомобилями — одним нравятся одним модели, другим — другие. Поэтому в парусном спорте и введено такое понятие, как гандикап. Каждой лодке присваивается гоночный балл, который складывается на основе площади парусов, длины и веса лодки. Делается это для того, чтобы суда разных размеров могли гоняться вместе, а участники находились в равных условиях и могли претендовать на победу», — объяснил председатель яхт-клуба «Мираж» Илья Широков.

К слову, он один из самых успешных и известных челябинских яхтсменов, ежегодно участвует в европейских регатах. Говорит, там они пользуются огромной популярностью, а регаты в Хорватии или Турции собирают до 150 больших круизных судов. Со стороны выглядит такое зрелище потрясающе.

У Ильи Широкова много интересных историй с соревнований по яхтингу, он готов рассказывать о них с большим упоением и восторгом. Видно, что для него парус — это не хобби и не спорт, а сама жизнь.

«В 2014 году мне посчастливилось стартовать на трансатлантической ARC-регате (Atlantic Rally for Cruisers) — крупнейшей в мире парусного спорта гонке. У нас была 50-футовая яхта и вот на старте появляется красивейшая 100-футовая лодка. Не проходит и 20 минут, а она уже скрылась за горизонтом. Я в недоумении к капитану подхожу: «Сережа, а как же мы с ней гоняться-то будем?» Он мне в лицо смеется: «Не переживай, по гандикапу у нас перед ними преимущество. Даже если они на неделю раньше к финишу придут, мы все равно будем стоять выше в итоговом протоколе», — пояснил Илья Широков.

Увы, российская команда с южноуральцем в составе до финиша не дошла. Планировалось, что на покорение Атлантики у нее уйдет 12-14 дней. Но уже на второй день яхта сошла с дистанции из-за сломанной мачты. Но тот опыт и сам факт участия в престижнейшей регате бесценен.

«Развитие и популярность парусного спорта растет в основном в круизных регатах. И здесь россияне достойно выступают. В прошлом году, например, наши ребята выиграли престижную гонку в Австралии. Во французской регате российская девушка заняла первое место в одиночке. Конечно, у морских держав есть преимущество, но и у нас есть хорошие яхтсмены. Кстати, мало кто знает, но в Челябинской области есть даже чемпион мира. Константин Беспутин сейчас живет в Москве, но очень востребован за рубежом. Его часто „вербуют“ капитаны европейских судов и он выступает за них, поскольку считается первоклассным матросом», — добавляет Сергей Юнусов.

Почетный металлург на судне «Оба-на»

Если поближе познакомиться с участниками нынешнего Кубка губернатора по парусному спорту, то можно найти много интересных персонажей с любопытной биографией. Что ни яхтсмен, то с уникальной историей. И, пожалуй, над всеми ними возвышается фигура Владимира Олейчика. Потрепанные временем фуражка с тельняшкой вкупе с зорким взглядом выдают в нем матерого яхтсмена со стажем. А протез на ноге еще больше добавляют колоритности. Он не видит на один глаз, но в свои 80 лет рвется в бой. И уверяет, что на своем судне «Оба-на» еще даст фору любому салаге-новичку. «Это сейчас лодки покупают, были бы деньги. В наше время мы строили лодки вот этими самыми руками», — показывает ладони Ильич, именно так его здесь все величают. Он был одним из основателей яхт-клуба «Мираж» в 1984 году. В то время в первой гонке участвовало 4 яхты, гонялись до Красного камня и обратно.

Владимир Ильич не очень-то любит вспоминать прошлое, а я уж не стал настаивать. Из обрывистых рассказов понял только, что ногу свою капитан «потерял» в далеком 1973 году: приехал на озеро Касарги, чтобы забрать парусник и перевезти его на Увильды. Но на обратном пути случилась трагедия, из-за которой стал инвалидом. Но это не помешало ему добиться успехов как в работе, так и в спорте. Владимир Олейчик — почетный металлург РФ, в 1989-1991 гг. работал гендиректором Челябинского металлургического комбината, является обладателем более 20 авторских свидетельств на изобретения.

«Со здоровьем у меня все в порядке! Ты не переживай, — мой вежливый вопрос о самочувствии у Ильича вызвал едва скрываемую злость, но спустя мгновение капитан остыл. — Я зимой на снегоходах и лыжах хожу, здесь же по озеру. А летом, конечно, парус. Посмотри-ка сколько сегодня малышей прибежало. Приятно видеть, что дело живет. Они — наше будущее. Эх, если бы еще всякие инспектора да экологи сюда пореже захаживали. То их понтоны не устраивают, то стойки. Люди ни черта не понимают в парусном деле, но пытаются нас чему-то учить. Вон, плывут окаянные, ищут любую причину, чтоб штраф нам «впаять».

Сын полка и идейный вдохновитель

Выписывал штрафы, но в другом виде спорта и еще один колоритный участник нынешней регаты. Известный хоккейный арбитр, обладатель «Золотого свистка» обслуживал первый российский «Матч всех звезд» КХЛ на Красной площади в Москве. Судья международной категории Александр Иванюк был одним из лучших хоккейных арбитров. В последние годы был инспектором матчей, но попал под сокращение из-за возрастной категории. Впрочем, 70-летний специалист, как показалось, не особенно огорчен этому, потому что теперь у него появилась возможность больше времени уделять своему второму призванию.

«Я же с 3 лет под парусами хожу. За эту любовь к регатам я обязан своему брату. Он спасателем работал в яхт-клубе на озере Касарги. И меня брал с собой. Я там был как сын полка, якшался со всеми спортсменами. А когда подрос, стал сам ходить на яхтах. Построил себе дом на Увильдах, приобрел яхту. Супругу свою этим делом „заразил“. Теперь на пенсии есть чем заняться. Красивейшее озеро, природа и верные друзья рядом — я доволен жизнью и тем, как она у меня сложилась», — смотришь на счастливое лицо Александра Харитоновича и понимаешь — вот он, яркий пример того, когда человек ловит кайф от жизни и радуется каждому прожитому дню.

Наверное, так про себя может сказать почти каждый участник прошедших соревнований. Но особенно приятно почему-то за Илью Широкова. Это он добился того, чтобы старты получили новый статус. Как истинный фанат парусного спорта, он стремился и делал все для того, чтобы парусные регаты на Увильдах стали настоящим праздником не только для бывалых яхтсменов, но и получили массовость благодаря юным ребятам.

«Главное достижение этих стартов? Конечно же, это дети. Я смотрю на них и сердце начинает стучать сильней. Так приятно видеть, что им нравится то, что стало для меня смыслом жизни. Ради них все это и делалось. Сегодня мы провели первый Кубок губернатора. Хотелось бы, чтобы эти соревнования получили свое продолжение. Со своей стороны мы сделаем все возможное, чтобы они стали традиционными»,— говорит Илья Широков.

На церемонии открытия соревнований присутствовали многие почетные гости. Сказано было много хороших слов в адрес организаторов. Среди них был и глава Карабашского городского округа Олег Буданов. Он напомнил собравшимся, что состязания проходят на территории этого муниципалитета, который в следующем году будет отмечать свое 200-летие.

«Наш юбилей официально будет праздноваться в июле, а регата проходит в августе. Постараемся совместить эти два события и в рамках Кубка губернатора по парусному спорту подготовим для участников еще более ценные призы. Главное, чтобы это начинание было поддержано в следующем году. Предпосылки к этому есть, эти старты показали, что парусный спорт востребован в регионе»,— отметил Олег Буданов.

«Когда видишь столько радостных и счастливых детей по окончании соревнований, понимаешь, что эта регата удалась. И обязательно нужно продолжать ее проводить. Будем ставить задачу делать ее на будущий год межрегиональной, а в перспективе — общероссийской», — подвел итог Кубку губернатора президент Федерации парусного спорта Челябинской области Павел Лавриненко.

В Челябинской области более 3 тысяч озер. Глава региона неоднократно в своих интервью подчеркивал, что региону необходимо в первую очередь развивать те направления, где у нас есть хорошие традиции или инфраструктура. В этом плане озеро Увильды дает прекрасные возможности для роста не только туристической привлекательности региона, но и развития отдельно взятого вида спорта. Важно и то, что для этого не требуется каких-то существенных финансовых вливаний. На данном этапе достаточно лишь просто поддержать группу энтузиастов и инициативных людей, чтобы парусный спорт мог поймать встречный ветер и выйти на промежуточную прямую в числе лидеров.