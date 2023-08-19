Кубок губернатора по парусному спорту проходит на озере Увильды в Челябинской области

Участие в соревнованиях принимают как взрослые, так и дети

В эти выходные на озере Увильды в Челябинской области проходит третий Кубок губернатора по парусному спорту. Впервые в этом году соревнования получили статус межрегиональных, поскольку в них участвуют юные спортсмены из Свердловской области, а также взрослые любители парусного спорта из Башкирии. Всего участие в Кубке принимают около 250 человек, передает журналист ИА «Первое областное».

Регаты проходят одновременно как для юных спортсменов, так и для взрослых любителей без ограничений по возрасту. У каждой свой маршрут, уровень сложности и протяженность. Сегодня, в заключительный день соревнований, взрослые и дети оказались недалеко друг от друга в Краснокаменском заливе, и зрители могли наблюдать уникальное явление наполненности озера парусами разных размеров.

Вечером на пирсе яхт-клуба «Мираж» состоится награждение детей и взрослых. Будет разыграно пять комплектов наград среди детей и три комплекта в командных соревнованиях крейсерских яхт. Кроме того, победителей среди детских классов яхт ждет ценный приз — дорогостоящие паруса.

«Парусный спорт — интеллектуальный вид спорта, развивающий разные умения и качества: стратегическое мышление, уверенность, способность быстро и взвешенно принимать решение, предвидеть изменения погоды, силы и направления ветра, оптимально проложить курс. В парусных школах Челябинской области тренируются порядка 300 юных спортсменов. Они участвуют во всероссийских соревнованиях, есть ребята, выполнившие норматив мастера спорта»,— рассказали в пресс-службе регионального министерства спорта.

Кстати, в этом году участие в соревнованиях приняло больше спортсменов, чем в предыдущие годы: в 2021 и 2022 было зарегистрировано менее 200 участников.