«НОВАТЭК» наградил победителей Кубка по мини-футболу

9 школ области получат в подарок поле с искусственным газоном.

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Завершился восьмой Кубок «НОВАТЭК» по мини-футболу : в рамках спортивных баталий за главный приз боролись более 7 тысяч южноуральских школьников, но только самые ловкие и меткие теперь смогут тренироваться на собственном футбольном поле. Это 9 команд из Южноуральска, Еткульского и Сосновского районов: победителей выбирали в пяти возрастных группах среди мальчиков и четырех — у девочек. На территории их школ компания «НОВАТЭК» обустроит профессиональные поля с искусственным покрытием.

В этом году областной турнир собрал 800 коллективов. В их числе — команда Матвея Бардакова: мальчик «познакомился» с мячом раньше, чем научился ходить. А тренироваться в секции начал в семь лет — туда юного футболиста отвел папа. Матвей впервые принял участие в матчах Кубка и сразу получил золото. Теперь южноуральская школа №4 обогатится современной площадкой.

На награждении футболистов поздравил Роман Широков — трехкратный чемпион страны. Спортсмен раздал автографы и отметил возможности, которые школьникам дарит «НОВАТЭК».

«Даже ребята, которые не попали в команду, могут приходить на поле — играть, тренироваться, участвовать в следующем Кубке», — добавляет Роман Широков.

Стоит отметить, что на сегодняшний день компания «НОВАТЭК» построила в общей сложности 30 футбольных полей в разных муниципалитетах.