Завершился восьмой Кубок «НОВАТЭК» по
В этом году областной турнир собрал 800 коллективов. В их числе — команда Матвея Бардакова: мальчик «познакомился» с мячом раньше, чем научился ходить. А тренироваться в секции начал в семь лет — туда юного футболиста отвел папа. Матвей впервые принял участие в матчах Кубка и сразу получил золото. Теперь южноуральская школа №4 обогатится современной площадкой.
На награждении футболистов поздравил Роман Широков — трехкратный чемпион страны. Спортсмен раздал автографы и отметил возможности, которые школьникам дарит «НОВАТЭК».
«Даже ребята, которые не попали в команду, могут приходить на поле — играть, тренироваться, участвовать в следующем Кубке», — добавляет Роман Широков.
Стоит отметить, что на сегодняшний день компания «НОВАТЭК» построила в общей сложности 30 футбольных полей в разных муниципалитетах.
Весной следующего года