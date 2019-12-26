Компания «НОВАТЭК» подарила челябинцам сертификаты на оплату газа

Некоторым абонентам этих денег хватает на целый год.

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Абоненты компании «НОВАТЭК» смогут бесплатно пользоваться услугами поставщика голубого топлива практически целый год. Уже в четвертый раз «НОВАТЭК» определяет победителей акции, в рамках которой счастливчики получают сертификаты на оплату природного газа. К слову, принять участие в финале розыгрыша смогли лишь те челябинцы, которые в течение 2019 года передавали показания счетчиков в срок и исправно производили оплату.

«В этом году в акции приняли участие более 130 тысяч наших абонентов. И 22 тысячи абонентов вышли в финал», — комментирует генеральный директор «НОВАТЭК-Челябинск» Вадим Ромасенко.

Доставать шарики с номерами абонентов из специального барабана вызвалась Ярослава Будилова — девочка ловко справилась с задачей и порадовала горожан перед грядущими новогодними каникулами. Всё это — под присмотром жюри, в том числе зоозащитника Карена Даллакяна. С собой ветеринар взял милых и ласковых помощников — леопардового геккона, ежика и шиншиллу: гости праздника, и дети, и взрослые, остались в восторге от такого знакомства.