Николай Валуев сразится с челябинскими депутатами в футгольф

Знаменитый боксер является президентом федерации этого вида спорта, который объединяет футбол и гольф

Завтра, 12 июня, в Челябинске состоится Кубок Законодательного собрания по футгольфу, в котором вместе с депутатами сыграет знаменитый в прошлом боксер Николай Валуев. Турнир пройдет на базе конноспортивного комплекса «Рифей» в Сосновском районе, сообщает региональный Минспорт.

Бывший профессиональный боксер, а ныне депутат Государственной думы является также президентом Всероссийской федерации футгольфа. Эту организацию он возглавляет с 2015 года и на правах ее руководителя старается популяризировать этот вид спорта в регионах страны.

В турнире в Челябинске примут участие несколько команд, в которые входят депутаты, бизнесмены, спортсмены и журналисты. Им необходимо будет проявить навыки футболистов и стараться забить мяч в соответствующие лунки. И сделать это постараться за наименьшее число ударов. Планирует посетить турнир и губернатор Алексей Текслер.



Кубок Законодательного собрания Челябинской области по футгольфу пройдет 12 июня. Начало в 14:00. Примет участие в турнире и корреспондент ИА «Первое областное». Он обязательно поделится своими впечатлениями о необычном виде спорта и расскажет, насколько сложно забивать футбольные мячи в лунки.

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