Депутаты Заксобрания в третий раз подряд выиграли турнир по футгольфу

Почетным гостем соревнований стал депутат Госдумы Николай Валуев

Сегодня, 10 июня, в конноспортивном комплексе «Рифей» завершился третий по счету Кубок Законодательного собрания Челябинской области по футгольфу. Победу в турнире одержала команда организаторов турнира, а свидетелем ее успеха стал почетный гость — президент Всероссийской федерации футгольфа, депутат Госдумы РФ Николай Валуев, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Впервые подобные соревнования прошли в южноуральской столице в 2018 году. Тогда Николай Валуев познакомил южноуральцев с этим видом спорта. Законодательное собрание области поддержало идею проведения турнира, однако в 2020 и 2021 годах соревнования не проводились из-за эпидемических ограничений.

«Мы всегда поддерживаем такие демократические и доступные виды спорта, как футгольф. Им можно заниматься в любую погоду и время года. Уверен, что те, кто хоть раз попробовал в него играть, полюбят этот вид спорта. В этом году количество команд увеличилось, повысилось и мастерство игроков. Думаю, команде ЗСО будет непросто одержать победу и завоевать трофей», — отметил в общении с представителями СМИ председатель Заксобрания региона Александр Лазарев.

Сам Александр Владимирович в заявку команды не попал, сославшись на занятость. Но нашел время для того, чтобы попробовать забить футбольный мяч в лунку. Получилось не с первого раза, зато красиво — ударом с подкруткой, внешней стороной стопы.

Футгольф — вид спорта, являющийся производным от футбола и гольфа. Игрок должен пройти поле с шестью, девятью или восемнадцатью лунками, стараясь загнать футбольный мяч в каждую из них, используя наименьшее количество ударов. Регламент соответствует правилам игры в гольф, соревнования также проводятся на полях для этого вида спорта.

«Тут одной техники владения мячом мало, нужно уметь просчитывать ходы наперед. Игра интересная и веселая одновременно. Думаю, в ней больше все-таки элементов футбола, чем гольфа», — отметил депутат Заксобрания области Михаил Видгоф.

В турнире приняли участие 10 команд, среди них уже упомянутая команда ЗСО, а также сборные правительства региона, администрации Челябинска, гордумы, КСП, МВД России по Челябинской области, СМИ и другие. Почетный гость соревнований Николай Валуев вошел в состав команды бойцовского клуба «Феррум».

«Я очень рад вернуться в Челябинск и напомнить южноуральцам о таком замечательном и демократичном виде спорта. Несмотря на свое буржуйское название, мы будем стремиться развивать и популяризировать футгольф. Уверен, что у него будет много поклонников. Возможно, получится сделать его даже массовым видом спорта», — отметил Николай Валуев.

Почетный гость показал высокий уровень игры, но этого оказалось недостаточно, чтобы его команда «Феррум» вошла в тройку призеров. Победителем турнира в третий раз подряд стала команда Заксобрания региона. Второе место у правительства области, замкнула тройку призеров сборная ГУ МВД России по Челябинской области.

Отметим, что Международная федерация футгольфа существует с 2012 года. С осени 2015 года Николай Валуев работает над популяризацией футгольфа в России. Главными результатами этой деятельности стало создание национальной федерации футгольфа и официальное признание дисциплины Министерством спорта РФ в 2018 году.