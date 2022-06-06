Николай Валуев сыграет в футгольф с челябинскими депутатами

Известный боксер-профессионал развивает пока еще не популярный в России вид спорта

Экс-чемпион мира по боксу среди профессионалов, а ныне депутат Госдумы РФ Николай Валуев посетит Челябинск, чтобы посетить турнир на Кубок Законодательного собрания по футгольфу – вида спорта, сочетающего в себе элементы футбола и гольфа. Об этом сообщил возглавляющий Всероссийскую федерацию футгольфа Николай Валуев на своей странице в соцсети.



Известный и титулованный боксер-профессионал, завершивший свою карьеру в 2009 году, не в первый раз приезжает в Челябинск развивать вид спорта, популярный в Бразилии. В 2018 и 2019 году были проведены два турнира на «Кубок Законодательного собрания Челябинской области» по футгольфу. За одну из команд выступил и сам Николай Валуев. Он же дал мастер-класс новичкам и болельщикам, познакомив с этим видом спорта.

«Турнир в Челябинске станет вторым в календаре Федерации футгольфа в текущем году. Первый прошел в Санкт-Петербурге 27 мая. Участие в соревнованиях примут правительственные команды, а также приглашенные сборные различных структур», — анонсировал мероприятие Николай Валуев в соцсетях.

Турнир «Кубок Законодательного собрания» по футгольфу пройдет на футбольном поле конно-спортивного комплекса «Рифей» 10 июня.

По словам депутата Госдумы, футгольф — демократичный и доступный вид спорта. По нему проводятся чемпионаты мира и он очень распространен за Атлантикой. Николай Валуев считает, что этот вид спорта можно и нужно развивать в России. Особенностью игры является то, что игрок должен пройти поле с лунками, стараясь загнать футбольный мяч в них за заименьшее число ударов.