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/ Россия готова к участию в Олимпийских играх под нейтральным флагом

Россия готова к участию в Олимпийских играх под нейтральным флагом

Большинство спортсменов решило согласиться на условия МОК.
сегодня в 18:13
  |  Спорт

Через два месяца в южнокорейском Пхенчхане пройдут зимние Олимпийские игры. Участие в них российской делегации находилось под вопросом. Спортсменам сообщили, что они смогут выступить только под нейтральным флагом. После долгих раздумий большинство Олимпийцев решило согласиться на эти условия. Комиссия спортсменов Олимпийского комитета России поддержала их решение.

Комиссия поддерживает мнение тех спортсменов, которые решили или решат выступать под нейтральным статусом, и уважает решение тех, кто не будет участвовать. Выбор сугубо индивидуален, попрошу российское общество отнестись к решению спортсменов с пониманием и уважением. Спортсмены прекрасно осознают, что не будет флага и герба страны, но они все равно представляют Россию. — цитирует ТАСС председателя комиссии Софью Великую.

При этом окончательного решения об участии спортсменов в Олимпийских играх нет. Его примут 12 декабря на Олимпийском собрании.

Напомним, 5 декабря было приостановлено членство Олимпийского комитета России. Спортсменов обвинили в систематическом нарушении антидопинговых правил. Челябинскую конькобежку Ольгу Фаткулину лишили призового места, которого она добилась в 2014 году. «Чистые» спортсмены будут допущены к Играм под нейтральным флагом.

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