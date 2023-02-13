Челябинка Наталья Комбарова завоевала бронзу на турнире «Русская зима» по легкой атлетике

Южноуральская спортсменка обновила личный рекорд в беге на 60 метров

Челябинская легкоатлетка Наталья Комбарова успешно стартовала в первом турнире сезона — в Москве на всероссийских соревнованиях «Русская зима» спортсменка показала третий результат на дистанции 60 метров, обновив личный рекорд (7,44 секунды). В этом виде программы лучший результат показала Кристина Макаренко из Омска — 7,17 секунды, приводит результаты сайт Всероссийской федерации легкой атлетики.

Всероссийские соревнования по легкой атлетике «Русская зима» по традиции открывают новый сезон для ведущих российских спортсменов. В этом году в Москве на старт вышли лидеры национальной сборной, титулованные атлеты страны. Среди них и четыре южноуральских спортсмена — Наталья Комбарова и Дарья Муранова (обе — бег 60 метров), Кристина Полякова (бег с барьерами 60 метров) и Никита Анищенков (прыжки в высоту).

Завоевать медаль удалось только Наталье Комбаровой. Призер чемпионатов России и Всероссийской летней Спартакиады стала бронзовым призером в беге на дистанции 60 метров. При этом челябинке удалось обновить свой личный рекорд в этом виде программы — 7,44 секунды. Однако этого хватило для того, чтобы показать третий результат. Победу здесь одержала действующая чемпионка страны Кристина Макаренко из Омска (7,17 секунды). Серебро — у Юлии Караваевой из Санкт-Петербурга (7,34 секунды).

Отметим, что сегодня, 13 февраля, стартует еще один важный всероссийский турнир. В Сочи в течение двух дней выступят сильнейшие атлеты страны на командном чемпионате России по спортивной ходьбе. Среди них и лидер национальной сборной челябинец Василий Мизинов.