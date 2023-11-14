Нападающий Максим Шабанов установил новый рекорд хоккейного клуба «Трактор»

Форвард челябинской команды набрал очки в 10 матчах подряд

Сегодня, 14 ноября, хоккейный клуб «Трактор» на своем льду принимал уфимский «Салават Юлаев». Открыл счет в матче форвард челябинской команды Максим Шабанов, также игрок отметился результативной передачей в концовке встречи. Таким образом 23-летний хоккеист побил рекорд челябинского клуба по продолжительности серии в КХЛ, передает корреспондент ИА «Первый областной».



На 28-й секунде первого периода Максим Шабанов с передач Данила Юртайкина и Владимира Ткачева открыл счет в игре. 23-летний хоккеист продлил результативную серию до 10 игр. Он побил рекорд челябинского клуба по продолжительности серии в КХЛ. Также челябинский форвард отметился результативной передачей в концовке встречи.



Ранее Петри Контиола и Лукаш Седлак набирали очки в девяти матчах подряд. В текущем сезоне чемпионата КХЛ Максим Шабанов набрал 22 (13+9) очка. В последний раз Шабанов уходил со льда без набранных очков 17 октября, когда не сумел отметиться результативными действиями против «Амура» (2:3).



Однако результативные действия Максима Шабанова не помогли «Трактору» взять реванш у «Салавата Юлаева» в чемпионате КХЛ. Челябинцы на домашнем льду уступили уфимцам со счетом 3:4. Следующий поединок челябинцы проведут послезавтра, 16 ноября. На домашней арене «Трактор» сыграет с «Барысом» из Астаны.

