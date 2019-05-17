/ Школьника, защитившего девочку, избили на стадионе в Челябинской области

Мальчику целились в голову и лицо.

Храброго школьника избили в Челябинской области. Все произошло в Миассе на стадионе школы № 18. Мальчик, как рассказала сестра пострадавшего, вступился за девочку, у которой отбирали самолет. Ребенок пытался вернуть игрушку владелице. Но хулиган позвал старшего друга, и тот, не слушая объяснений, ударил 9-летнего мальчика.

От старшего мальчика последовал удар с ноги в лицо. Потом они вдвоем били брата, один кулаками, а второй ногами по голове. После случившегося мы обращались в травмпункт, у брата сотрясение легкой степени, множественные гематомы и шишки на голове, синяк под глазом. — рассказала сайту «Первый областной» сестра пострадавшего Полина Морозова.

По словам девушки, мальчик раньше видел своих обидчиков, но никогда с ними не общался. Разыскать участвовавших в избиении, которым, по данным Полины Морозовой, 9 и 14−15 лет.

Материал зарегистрирован в установленном порядке. Проводится проверка. Участники конфликта не установлены. — сообщили сайту «Первый областной» в ОМВД России по городу Миассу.

Очевидцев конфликта на стадионе школы № 18 просят передать информацию, которая у них имеется, в дежурную часть отдела полиции «Северный»: 8 (3513) 54 74 66.