Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
64.56 -0.29 72.37 -0.32
Челябинск
сейчас
 
+11 °C
завтра
 
+13 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям ОТВ Миасс Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
Время новостей Большая студия В гостях у Митрофановны Весь спорт Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Моя деревня Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Память народа Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Удачный час Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
/ Школьника, защитившего девочку, избили на стадионе в Челябинской области

Школьника, защитившего девочку, избили на стадионе в Челябинской области

Мальчику целились в голову и лицо.
сегодня в 12:05
  |  Происшествия

Храброго школьника избили в Челябинской области. Все произошло в Миассе на стадионе школы № 18. Мальчик, как рассказала сестра пострадавшего, вступился за девочку, у которой отбирали самолет. Ребенок пытался вернуть игрушку владелице. Но хулиган позвал старшего друга, и тот, не слушая объяснений, ударил 9-летнего мальчика.

От старшего мальчика последовал удар с ноги в лицо. Потом они вдвоем били брата, один кулаками, а второй ногами по голове. После случившегося мы обращались в травмпункт, у брата сотрясение легкой степени, множественные гематомы и шишки на голове, синяк под глазом. — рассказала сайту «Первый областной» сестра пострадавшего Полина Морозова.

По словам девушки, мальчик раньше видел своих обидчиков, но никогда с ними не общался. Разыскать участвовавших в избиении, которым, по данным Полины Морозовой, 9 и 14−15 лет.

Материал зарегистрирован в установленном порядке. Проводится проверка. Участники конфликта не установлены. — сообщили сайту «Первый областной» в ОМВД России по городу Миассу.

Очевидцев конфликта на стадионе школы № 18 просят передать информацию, которая у них имеется, в дежурную часть отдела полиции «Северный»: 8 (3513) 54 74 66.

Происшествия
Избитый в Магнитогорске журналист вышел из искусственной комы
03.05.2019
Избитый в Магнитогорске журналист вышел из искусственной комы
Происшествия
Командира подразделения, в котором погиб срочник из Магнитогорска, подозревают в избиении
30.04.2019
Командира подразделения, в котором погиб срочник из Магнитогорска, подозревают в избиении
Общество
Автомобилистка пожаловалась на избиение сотрудником ГИБДД в Челябинской области
25.04.2019
Автомобилистка пожаловалась на избиение сотрудником ГИБДД в Челябинской области
Происшествия
Мужчину осудили за избиение челябинского школьника и угрозу убить его
25.04.2019
Мужчину осудили за избиение челябинского школьника и угрозу убить его
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Важное в СМИ
Последние новости
В мире
Умерла сердитая кошка Grumpy Cat
сегодня в 15:16
Умерла сердитая кошка Grumpy Cat
Происшествия
Молодые лоси из нацпарка «Зюраткуль» сбежали в Юрюзань
сегодня в 15:10
Молодые лоси из нацпарка «Зюраткуль» сбежали в Юрюзань
Происшествия
ПАЗ въехал в «Киа» на оживленной улице Челябинска
сегодня в 14:52
ПАЗ въехал в «Киа» на оживленной улице Челябинска
Происшествия
«АУЕ»-страницу потребовала заблокировать в Сети Челябинская прокуратура
сегодня в 14:19
«АУЕ»-страницу потребовала заблокировать в Сети Челябинская прокуратура
Общество
Южноуральцев ждут заморозки в грядущие выходные
сегодня в 14:04
Южноуральцев ждут заморозки в грядущие выходные
Общество
В Москве началось прощание с Сергеем Доренко
сегодня в 13:45
В Москве началось прощание с Сергеем Доренко
Общество
Руководитель департамента информационных программ ОТВ признана заслуженным работником СМИ Челябинской области
сегодня в 13:09
Руководитель департамента информационных программ ОТВ признана заслуженным работником СМИ Челябинской области
Общество
Сближение Луны с Юпитером увидят южноуральцы в мае
сегодня в 13:07
Сближение Луны с Юпитером увидят южноуральцы в мае
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Гордость Урала
Миасс
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
Время новостей
Большая студия
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Моя деревня
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Память народа
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Удачный час
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2019 АО «Обл-ТВ». СМИ сетевое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Бутт А.С. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6