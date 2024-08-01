На озере Тургояк проведут семейные эстафеты по триатлон‑кроссу

Каждому участнику предстоит преодолеть дистанцию в беге, плавании или велокроссе

В течение трех дней, с 16 по 18 августа, в Челябинской области будут проходить состязания по триатлон-кроссу «Тургояк». Ежегодно гонки на выживание собирают большое количество любителей спорта со всей России. В этом году организаторы добавили еще одну дисциплину — семейную эстафету, в которой каждому участнику предстоит преодолеть дистанцию бегом, вплавь или на велосипеде, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Главным событием состязаний станет чемпионат России по триатлон-кроссу. Здесь выступят профессиональные спортсмены. Им предстоит преодолеть дистанцию в категории «стандарт» (18+): плавание (1,5 км), велогонка (30 км), бег (10 км).

Самыми массовыми дистанциями станут категории «спринт» и «суперспринт». Подробности участия в них, а также программу соревнований можно посмотреть здесь. Предусмотрены и детские забеги для ребят в категориях 3—7 и 8—12 лет.

«Фишкой» состязаний по триатлону в 2024 году станет проведение семейных эстафет. В них каждый участник семьи проходит один этап на выбор: 200 м плавание, велогонка 5 км или бег 1,5 км. Победитель награждается ценными призами.

Организаторы подчеркивают, что участники триатлон-кросса «Тургояк» могут заявиться на нескольких дистанциях, которые проходят в разные дни соревнований. Регистрация на участие в мероприятии доступна на сайте.

Возрастное ограничение: 3+