В Челябинской области прошел Кубок России по кросс-триатлону

Состязания провели на озере Тургояк

Всероссийские соревнования по кросс-триатлону, включающему в себя три вида спортивной программы, прошли в детском оздоровительном лагере им. Зои Космодемьянской на озере Тургояк. Сильнейшие спортсмены страны состязались в плавании, велокроссе и беге, сообщает пресс-служба администрации Миасского городского округа.



Триатлон-кросс «Тургояк» был реализован с использованием гранта губернатора Челябинской области на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом поддержки гражданских инициатив Южного Урала.



14 августа, после проверки трасс, работы комиссии по допуску участников к состязаниям, подробного инструктажа, в девять часов утра стартовали соревнования спринт и суперспринт на различные в зависимости от возрастной категории дистанции.



На следующее утро начались новые старты: индивидуальное участие и эстафета дистанция «стандарт». Участвовало 9 женщин и 86 мужчин. Первые места среди женщин заняли Александра Султанова (в возрастной категории 18—29 лет), Ксения Фефелова (30—39 лет), Евгения Якимович (40—49). Среди мужчин победили Константин Мохирев (18—29), Валентин Засыпкин (30—39 лет), Артем Ковалев (40—49), Андрей Рыжков (50—59) и Чернов Михаил (60+). На раздельном старте этапа Кубка России лучшими стали Марина Белозерцева, Тимофей Викторов и Таисия Алексеева.



Все трассы были маркированы указателями. Кроме того, организаторы и волонтеры «вживую» корректировали, направляли путь участников, предупреждали об особенностях маршрута. Всего на старт этапа Кубка России вышли более 250 участников, все они получили памятную медаль за участие в соревнованиях.



Автор: Степан Тимощук

