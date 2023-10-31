На ГЛК «Солнечная долина» 4 ноября откроют новый горнолыжный сезон

Посетителям комплекса будут доступны три бесплатных подъемника

В ближайшие выходные, 4 ноября, состоится открытие нового горнолыжного сезона на курорте «Солнечная долина». В честь этого события комплекс подготовил для гостей большую программу и развлечения на любой вкус, а также откроет три бесплатных подъемника на учебной трассе, сообщает пресс-служба ГЛК «Солнечная долина».

На ГЛК «Солнечная долина» открывают сезон обычно в середине — конце ноября. Однако в этом году руководство комплекса приняло решение пригласить гостей ранее. Сегодня, 31 октября, оно объявило о старте горнолыжного сезона — открыть его любители активного зимнего отдыха смогут уже 4 ноября. По традиции на территории комплекса будут работать все доступные площадки, которые помогают посетителям разнообразить свой досуг.

«Тюбинг, хаски и конный центр, прокат квадроциклов / снегоходов, пейнтбол, картинг, детский клуб и детский центр — есть развлечения на любой вкус и возраст. Согреться после головокружительных спусков можно в термальном комплексе или спа-центре курорта», — отмечают в ГЛК «Солнечная долина».

С нового сезона на территории комплекса можно отдохнуть в новом корпусе отеля Business Residence. Он был соединен внутренним переходом с уже существующим первым корпусом. Запуск второго отеля должен особенно обрадовать любителей китайской кухни: в этом здании открывает свою работу ресторан «Азия».

Кроме того, рядом с горнолыжным комплексом оборудован остановочный комплекс. Рядом с въездом на курорт построили остановку, где будет останавливаться рейсовый автобус № 88 Миасс — Златоуст.

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