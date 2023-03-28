В Челябинской области «горнолыжные экспрессы» перевезли за зиму почти 15 тыс. пассажиров

Популярность маршрута к «Солнечной долине» выросла на четверть

Более 14,6 тыс. человек стали пассажирами специальных электричек, которые нынешней зимой работали на мультимодальных маршрутах к горнолыжным центрам Южного Урала. Об этом сегодня, 28 марта, сообщила пресс-служба Свердловской пригородной компании.

«Горнолыжные экспрессы» работали на двух направлениях: ГЛК «Солнечная долина» в Миасском городском округе и ГЛЦ «Абзаково» на территории Башкирии.

Электричка сообщением Челябинск — Миасс — ГЛК «Солнечная долина» совершила за зиму 40 рейсов и перевезла более 13 тыс. пассажиров. Поезд курсировал по выходным и праздничным дням с 3 декабря по 26 марта. В компании-перевозчике отметили, что в этом сезоне по сравнению с предыдущим количество перевезенных пассажиров выросло на четверть.

Еще одной особенностью этого сезона стало то, что срок работы маршрута был продлен на две недели — до 26 марта. Заказчиком дополнительных рейсов выступил горнолыжный курорт «Солнечная долина».

Электропоезд «Ласточка» по маршруту Челябинск — Новоабзаково был назначен в этом сезоне впервые. Им воспользовались более 1,6 тыс. пассажиров. Поезд курсировал по выходным и праздничным дням с 2 января по 12 марта. Любители активного отдыха могли воспользоваться бесплатным трансфером от станции до курортов «Банное» и «Абзаково», а также скидкой на ски-пасс при предъявлении билетов на поезд.