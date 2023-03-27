Мяч в игре — в Челябинске планируют возродить мужской ватерпольный профессиональный клуб

Размышляем, есть ли перспективы развития водного поло в южноуральской столице

Водное поло на Южном Урале — это прежде всего женский клуб «Уралочка», один из самых известных и титулованных в России. Бренд не только Златоуста, но и всего региона. Однако немногие знают, что есть замечательные традиции и история у мужского водного поло в Челябинске. Еще в советское время на базе бассейна «Строитель» существовал профессиональный клуб. По информации «Первого областного», в скором времени его могут возродить. Рассказываем о том, что представляет собой сегодня мужское водное поло в Челябинске и какие перспективы у него могут быть.

«Автомобилист» ушел, «Уралочка» пришла

Владимиру Ревину 56 лет. Со свистком в руке он сидит у бортика бассейна и помогает обслуживать турнир по водному поло среди мужских команд. Вообще-то в Челябинске их проводят немного. Поэтому и у ватерполиста-ветерана глаза горят, он погружен в игру, внимательно наблюдает за действиями перспективных молодых челябинских ребят.

Он сам воспитанник челябинской СШОР-7, в 80-х годах вместе со сверстниками побеждал на Всесоюзной спартакиаде школьников, становился победителем первенства профсоюзов, общества «Спартак». А когда подошел год выпуска, челябинская команда «Строитель», выступавшая в первой лиге чемпионата СССР, прекратила свое существование. Произошло это в 1985 году. Кстати, в этом же году Михаил Накоряков основал в Златоусте женскую команду «Уралочка», которая и по сей день является одним из самых титулованных клубов страны.

«Это было крахом всех надежд. У нас такой хороший год выпуска был, многие ребята могли добиться больших высот в спорте. Если не ошибаюсь, на первенствах страны никто и никогда не добивался подобных результатов — два года подряд наша команда первые места (в 1980—1981 годах) занимала», — вспоминает Владимир Ревин.

Был в карьере спортсмена и еще один серьезный успех. В 2017 году он отправился с московской командой «Динамо-Мастерс» на чемпионат мира среди ветеранов. И вместе с ней выиграл золото турнира!

Новая ванна бассейна — новые возможности для роста

Разговоры о возможном возрождении мужского профессионального клуба в Челябинске появились не на пустом месте. В январе этого года был сдан в эксплуатацию пристрой к бассейну «Строитель» с новой ванной и шестью 25-метровыми дорожками. Это позволило разгрузить основную чашу бассейна — спортсмены, в том числе и ватерполисты, получили возможность чаще тренироваться в комфортных условиях, а не делить пространство с пловцами.

«Для нас ввод новой ванны стал как глоток свежего воздуха. Теперь нам воды хватает, проводим полноценные тренировки. И у ребят теперь больше возможностей реализовать свой потенциал, повысить свое мастерство. Конечно, им нужно видеть, куда расти и к чему стремиться. Создание профессионального клуба решило бы это проблему», — считает тренер СШОР-7 по водным видам спорта Сергей Русских.

Сейчас в челябинской СШОР-7 с ватерполистами занимаются 4 тренера: Валентина Веревкина (с девочками), Юрий Кобзев, Сергей Русских и Александр Мантак (все — с мальчиками). В общей сложности водным поло занимаются около 350 ребят. Есть среди них и перспективные спортсмены, на которых уже обратили внимание представители других регионов.

Кирилл Кобзев — один из них. Сыну папы-ватерполиста 14 лет. Но в этом возрасте он уже выделяется антропометрическими данными в сравнении со сверстниками. Крепкого телосложения, 2 метра ростом.

«Бросок у меня неплохой, сильный. Поэтому и голов много забиваю. Этим летом надо будет принимать какое-то решение. Зовут в Москву и Питер, в училища олимпийского резерва. Так больше возможностей для роста. Наверное, надо будет уезжать. Хотя не хотелось бы. Если в Челябинске создадут хороший профессиональный клуб, то с радостью останусь», — говорит Кирилл Кобзев.

«Мужского водного поло не будет, у нас есть „Уралочка“»

Вообще-то в Челябинске у мужского водного поло хорошие традиции. Но время идет, и успехи наших земляков на международной арене начинают забываться. Между тем челябинские ватерполисты стабильно были представлены в различных сборных России, начиная от юношеской и заканчивая национальной.

Первой ласточкой стал Олег Останин (1978 г. р.). Он в составе молодежной сборной России занял 5-е место на первенстве мира, был капитаном той команды. Он же становился серебряным призером Всемирной универсиады, выступал в элите отечественного чемпионата за команды Казани, Волгограда, Санкт-Петербурга. Затем были Кирилл Новоксенов, Егор Расторгуев, Лев Магомаев, Степан Андрюков. Все они защищали цвета национальной сборной, играли ведущие роли в своих командах в чемпионате России.

Олег Карандашов (на фото — слева)

А еще можно вспомнить Вову Заикина, Егора Васильева (оба становились бронзовыми призерами первенства мира), Павла Кузьменкова, Алексея Емелюшина, Дамира Нажимутдинова, Василия Тимофеева, Бориса Харламова, Александра Мантака, Сергея Русских... Все это воспитанники Олега Карандашова, тренера-энтузиаста из Челябинска, который долгое время успешно работал с ребятами в СШОР-7. Продуктивно работал с молодежью и ныне уже покойный Юрий Гершкович. Это два специалиста, которые умудрялись выпускать игроков экстра-класса, хотя условий для работы в то время практически не было.

«В 2005 году сборная Челябинской области завоевала серебро Спартакиады учащихся России. Причем, команда была сформирована исключительно на базе воспитанников СШОР-7. В финале мы лишь по пенальти уступили сборной Москвы, в которой играли представители 6 или 7 клубов. То есть вы представляете, какого успеха добились ребята в городе, где не было команды мастеров?! Тогда был благоприятный момент для создания профессионального клуба в Челябинске, девять ребят являлись кандидатами в молодежную сборную страны. Я прихожу к одному из чиновников, а мне говорят: «Мужского водного поло в Челябинске не будет. У нас уже есть „Уралочка“. Даже не думай о создании клуба. Хочешь расти как тренер — уезжай в другой город», — вспоминает Олег Карандашов.

Вот он и уехал. Сейчас работает тренером в Санкт-Петербурге. Говорит, что там создали прекрасные условия для тренировок. Есть все возможности продуктивно работать и готовить новых игроков экстра-класса. Но период работы в Челябинске специалист вспоминает хоть и с содроганием, но с теплотой.

«Я не работал, а мучился, мне вставляли палки в колеса. Было сложно, но характер закалил. Я же коренной челябинец, здесь семья, дети. Думаете, я просто так, что ли, уволился и уехал? Разве я этого хотел? Но в один момент понял, что надо решаться, потому что работать было уже невыносимо. А как можно готовиться к соревнованиям, если тебе дают ограниченный кусочек пространства? То есть не полноценную ватерпольную площадку, а уголок вратарской. Это все равно, что готовиться к соревнованиям на вышке с 10 метров на трехметровом трамплине», — добавляет Олег Карандашов.

Кстати

Был в Челябинске и еще один хороший момент, когда можно было всколыхнуть интерес к развитию мужского водного поло. В 2013 году в южноуральской столице прошел финал Мировой лиги. Ни до, ни после Россия никогда не принимала у себя соревнования такого масштаба. В бассейне «Строитель» тогда за победу бились 8 сильнейших команд мира. Выиграли сербы, которые в финале обыграли венгров со счетом 12:7. Бронза досталась черногорцам, россияне заняли итоговое 5-е место. Кстати, в составе нашей команды тогда выступал воспитанник челябинской школы водного поло Степан Андрюков. Был в запасе, но не включен в заявку на турнир из-за травмы вратарь Егор Расторгуев.

«Это был настоящий праздник мирового водного поло, к нам приехали звезды этого вида спорта, лучшие из лучших. А в сентябре, к началу учебного года, у нас был наплыв детей в спортшколу. Родители за руку приводили пацанов и умоляли взять их в секцию водного поло», — рассказывает тренер СШОР-7 Сергей Русских.

«Свои ребята есть, но нужно усиление»

Что представляет собой водное поло в Челябинске сейчас? В целом неплохо работающая спортшкола. Пусть и не так эффективно, как раньше, но она готовит хороших ребят, способных выступать на высоком уровне. Есть несколько любительских команд, сборная ветеранов. Из последних успехов можно выделить выступление на Всероссийской летней Спартакиаде. Команда, созданная практически с нуля, умудрилась занять достойное 7-е место. Пропустили вперед себя только соперников, в городах которых уже не один год есть команды мастеров.

«Собирали эту команду по крупицам. И ведь смогли удивить ватерпольный мир! Тренеры соперников к нам подходили, благодарили за игру. Они не верили своим глазам — как можно, не имея профессионального клуба, так достойно бороться?» — рассказывает тренер команды Иван Самсоненко.

Он, кстати, тоже в прошлом ватерполист, еще один воспитанник Олега Карандашова. Говорит, что готов помочь сформировать боеспособную команду, если в Челябинске будут создавать профессиональный мужской ватерпольный клуб. Между тем, разговоры об этом небеспочвенны.

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«На базе городской спортивной школы № 7 по водным видам спорта создается Областная спортивная школа по водным видам спорта. Будет увеличено количество занимающихся, в связи с этим также будет решаться вопрос по увеличению тренерского состава. Культивируемые виды спорта в школе будут сохранены. Это позволит развивать базовые для Челябинской области виды спорта — плавание и водное поло.

По решению губернатора Челябинской области Алексея Текслера Министерство по физической культуре и спорту Челябинской области совместно с ватерпольным клубом „Динамо-Уралочка“ прорабатывает вопрос о создании мужской профессиональной команды. Он требует взвешенного подхода и тщательной подготовки, которая сейчас осуществляется — определяется кадровый состав, осуществляется просмотр спортсменов, обозначаются задачи для команды.

Благодаря этому мы сможем выстроить единую систему воспитания собственных игроков и порадовать любителей спорта появлением конкурентоспособной команды».

Министр спорта Челябинской области Александр Гриб

По словам Ивана Самсоненко, создать профессиональный ватерпольный мужской клуб в Челябинске можно хоть сейчас. В городе есть квалифицированные тренеры, неплохие ребята. Но для того чтобы это был конкурентоспособный клуб, необходимо также точечное усиление. Некоторое время, и это логично, уйдет на то, чтобы команда адаптировалась к новым реалиям, наиграла состав. А затем можно будет ждать и качественного скачка наверх.

«Многое зависит от финансирования. Если делать сильный клуб, то нужно привлекать ребят из других команд, возвращать наших воспитанников. Если работать на перспективу, то этот процесс будет более длительным, но, вероятно, правильный. Женская „Уралочка“ тоже ведь не сразу стала чемпионом России. Ребята должны видеть то, к чему они могут стремиться. И самое главное — будут оставаться в родном городе, а не уезжать из него в юном возрасте», — считает Иван Самсоненко.

«Игрокам — практика, юным ватерполистам — мотивация тренироваться»

Один из самых успешных челябинских ватерполистов Лев Магомаев покинул родной город в 16-летнем возрасте. И уже через год закрепился в основном составе московского «Динамо». Затем были «ШВСМ-Измайлово» и «Штурм». Сейчас он выступает за столичный «Восток». И акцентирует свое внимание на том, что в Челябинске всегда были игроки высокого уровня.

«Если бы в городе появилась своя профессиональная команда, она вполне могла бы со временем подпитываться за счет местных воспитанников и показывать достойные результаты. Мне, как и многим другим ребятам, приходилось уезжать в другие города, чтобы повышать свой уровень мастерства. Мне кажется, что сейчас в городе нужно просто собрать команду. Ребята получали бы игровую практику, а у подрастающего поколения появится мотивация работать на тренировках», — считает Лев Магомаев.

Согласен с коллегой и еще один челябинец, сделавший хорошую карьеру в других клубах страны. Кирилл Новоксенов обращает внимание на то, что не нужно ждать от воссозданной команды хороших результатов в ближайшее время. Он призывает запастись терпением.

«Нужно выстроить систему подготовки и постоянный поток детей в спортшколу. Важно регулярно проводить для них турниры, отправлять на сборы и соревнования в другие города не за счет родителей, а бюджетного финансирования. Для тренеров необходимо проводить семинары по повышению квалификации. Конечно, Челябинск достоин того, чтобы у него была мужская команда мастеров. Жаль, что мне не удалось поиграть за нее, такой возможности просто не было. Поэтому и вынужден был уехать из родного города», — говорит Кирилл Новоксенов.

То, что в Челябинске начали прорабатывать вопрос о создании мужской команды мастеров по водному поло, — это уже хорошо. Есть надежда, что дело сдвинется с мертвой точки. Тем более что условия и предпосылки к этому появились с вводом в эксплуатацию новой ванны в бассейне «Строитель».

Нелишним будет напомнить и об активной позиции в этом вопросе главы области. Алексей Текслер стремится к тому, чтобы Челябинская область была спортивным регионом. Непонятно пока только, как и на каких условиях будет создаваться профессиональный ватерпольный клуб. Кто будет им руководить? Какие специалисты войдут в тренерский штаб команды? Хватит ли финансовых средств на то, чтобы этот клуб не только успешно выступал в чемпионате страны, но и мог работать на перспективу.

«Очень много будет зависеть от того, насколько руководство области верит и хочет развивать этот проект. Я искренне верю и надеюсь, что он будет долгосрочным. В таком случае Челябинская область сможет гордиться успехами в водном поло не только „Уралочки“ с Михаилом Накоряковым во главе, но и победами мужской команды. А они у нее обязательно будут», — заключил Кирилл Новоксенов.