Ватерполистки «Динамо-Уралочки» в составе сборной России завершили сборы в Греции

Шесть южноуральских спортсменок и главный тренер клуба «Уралочка» провели 8 матчей за границей

«Сборная России полтора года не была участницей международных игр, для каждого из нас этот сбор был хорошей возможностью показать себя и посмотреть уровень нашей команды на сегодняшний день. Мы провели восемь игр с лучшими клубами чемпионата Греции, было много моментов на которые нужно обратить внимание, но в целом мы показали хорошую игру и получили игровую практику»,

— рассказала вратарь команды «Динамо-Уралочка» Евгения Головина.

Южноуральские ватерполистки и главный тренер команды «Динамо-Уралочка» из Златоуста Михаил Накоряков в составе женской сборной России по водному поло завершили сборы в Греции. Национальная ватерпольная команда сыграла несколько матчей с призерами Кубка европейских чемпионов «Олимпиакосом» и «Волиагмени», сообщает Федерация водного поло России.От златоустовской команды в сборную были вызваны сразу шесть ведущих игроков: Евгения Головина, Юлия Лаптева, Полина Попова, Белла Маркоч, Елизавета Заплатина и Дарья Бунакова. А в тренерский штаб команды вошел главный тренер «Уралочки» Михаил Накоряков.Сборная России провела восемь игр с греческими клубами, победителями и призерами Кубка европейских чемпионов «Олимпиакосом» и «Волиагмени». Наши ватерполистки выступили очень хорошо, одержав семь побед и одну ничью.Добавим, что главный тренер женской сборной России по водному поло Сергей Маркоч рассказал, что команда получила приглашение на тренировочные матчи в Китае. На данный момент российские спортсмены отстранены от участия в международных соревнованиях под эгидой World Aquatics.