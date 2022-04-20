«Мы подготовили плацдарм для будущих побед» — тренер «Уралочки» Михаил Накоряков

Наставник женского ватерпольного клуба считает, что команда выполнила поставленные задачи

В нынешнем сезоне игра и результаты женской ватерпольной команды «Динамо-Уралочка» из Златоуста заслуживают самых высоких оценок. Клуб едва не вернул себе титул чемпиона страны, став серебряным призером, победно шествовал по турнирной сетке в еврокубках. Основатель и главный тренер южноуральской команды Михаил Накоряков в откровенном интервью ИА «Первое областное» подводит итоги насыщенного ватерпольного сезона.

«Договорные матчи? Никогда в такие игры не играли!»

— Михаил Николаевич, в этом сезоне «Динамо-Уралочка» радует своей игрой и результатами. В чем, на ваш взгляд, главные причины успешного выступления команды?

— В командных видах спорта очень многое зависит от того, какое внимание и поддержку оказывают клубу власти или коммерческие организации. У нынешней «Динамо-Уралочки» есть главное — финансовая стабильность и база, которая позволяет с перспективой смотреть в будущее. И я очень благодарен правительству региона — к команде повернулись лицом, очень ей помогают. У девочек есть все необходимое для того, чтобы показывать хорошие результаты. В последние годы мы не теряем наших игроков, как это было раньше. Спортсменки играют за Златоуст, остаются верны клубу, а тренерскому штабу благодаря этому удается сплотить крепкий и сыгранный коллектив.

— Конечно, расстроился. Немного не повезло, игра-то ведь равная с «Кинефом» была. Наверное, не хватило нашим девчатам уверенности в своих силах. А может быть, ведя в счете, слишком рано поверили в то, что могут стать чемпионками. Последние две минуты матча мы провалили.

— Финал чемпионата России проходил в Златоусте. Уже тогда было известно, что Кубок Евразии состоится в Киришах. Неужели нельзя было по-дружески договориться с соперником, чтобы оставить эти трофеи на «полянах», где их разыгрывали?

— И в мыслях не было! Никогда такими вещами не занимались. Кстати, у нас был хороший шанс взять реванш у «Кинефа» и выиграть Кубок Евразии. Тоже очень упорный поединок получился. И это при том, что накануне мы лишились лидера команды Марии Берсневой. Ее-то нам и не хватило. Она и в Златоусте не могла показать ту игру, на которую способна. После матча ей плохо было. Стали выяснять — а она в положении! Хотела помочь клубу, а нам не сказала, что ждет ребенка. Мы здесь вместе недоработали, наша совместная с ней ошибка. Если б знали про это, не стали бы ее нагружать в последние минуты матча, дали бы отдохнуть.

— Чуть ранее стало известно о беременности Эльвины Каримовой. Ее ведь тоже не хватило в решающем поединке за золото. Чуть-чуть ведь не хватило для победы.

— Не люблю я этого «чуть-чуть». Все должно быть в кулаке. У нас один пальчик выпал, а четырьмя играть — уже сложно.

— Российское водное поло исключили в связи с известными событиями из международных турниров. И, скорее всего, надолго. Где теперь находить мотивацию нашим ватерполисткам? Ориентироваться лишь на национальный чемпионат?

— Ну, провели же Кубок Евразии — хорошее начинание. Федерации водного поло России нужно подумать об организации каких-то соревнований с участием китайских команд, может быть, еще какие-то подключить. Вот в Беларуси, насколько я знаю, женское водное поло возродили. Надо искать варианты. Слышал, что Минспорт планирует провести что-то вроде спартакиады народов РСФСР. Сейчас не только водному поло, но и другим видам спорта нужно находить возможности для того, чтобы успешно развиваться и соперничать с сильными соперниками. Будь моя воля — я в нынешних условиях вообще убрал бы всех иностранных тренеров и спортсменов, чтоб было как в Союзе. У нас что, тренеров мало хороших? Свою тренерскую школу надо развивать.

«Ночевали в доме у Скобликовой всей командой»

— В 1985 году вы взялись за развитие женского водного поло в Златоусте. Могли ли вы тогда предположить, что проект под названием «Уралочка» будет таким успешным и долговечным?

— Если я собирался чем-то заниматься, то всегда старался доводить дело до конца, достигать определенных высоких результатов. Хотя, признаюсь честно, с женским водным поло я тогда блефанул (смеется). Там вообще анекдотичная и смешная история получилась.

Я в то время директором бассейна работал. Был у меня при нем спорткласс, в нем и девочки занимались. И вот Анатолий Картаев как-то в Москву собрался — форму спортивную получать, предложил поехать с ним. Прибыли мы на место, а он мне и говорит: «Миш, там на совещании про какое-то водное поло говорят — иди послушай». Я думаю про себя — мы в бассейне с девочками в баскетбол на воде играем. Я захожу, там обсуждают предстоящее первенство профсоюзов. Говорю им: «А почему вы нас не приглашаете? Мы в Челябинской области всех обыгрываем!» Они у меня спрашивают про каких-то тренеров, знаю ли я про них. Отвечаю: «Никого я не знаю, но команда у нас сильная».

Прошло время, я вернулся в Златоуст, и тут приходит вызов на соревнования. Что делать? Собираю девочек-пловцов, их около 20 человек было. Говорю им, так мол и так, вид спорта такой есть, давайте потренируемся. В бассейне «Таганай» нам выделили две плавательные дорожки, вместо ворот — стулья, ватерпольного мяча — обычный резиновый снаряд из детского магазина.

— Правила игры-то знали?

— В том-то и дело, что нет. Приехали на турнир, а у Ольги Шатровой глаза на выкате, подходит ко мне: «Михаил Николаевич, нам тут сказали, что только одной рукой можно играть». Я ей — «Ты двумя же умеешь, значит и одной сможешь» (улыбается). Проиграли мы три матча, а с командой из Алма-Аты 4:4 сыграли. Вернулись домой. Что дальше делать? А девочки воодушевились, говорят, что хотят тренироваться дальше до тех пор, пока не победят хотя бы в одном матче. Вот так и родилась наша команда.

— Но успехи к ней достаточно быстро пришли.

— Да, мне удалось добиться того, чтобы через два года в Златоусте прошло первенство РСФСР по водному поло. Мы заняли тогда второе место, а еще через 3 года стали чемпионами СССР.

— Как вообще такое возможно?

— В Златоусте тогда неплохие команды были по хоккею, футболу, баскетболу. А у нас по сути не было ни-че-го! Ладно хоть новый бассейн «Сталь» открылся, там и стали заниматься. Очень трудные были времена, денег элементарно на спортивную форму не было.

— Тот период становления клуба был самым сложным для вас как для руководителя команды?

— Да, пожалуй, так. Но я молодой был — амбициозный. Верил в то, что все у меня получится. В городе и области никто не понимал, что это такое, зачем нам водное поло. Приходилось убеждать. Некоторые знакомые крутили у виска и говорили, что у Накорякова крыша поехала. И все-таки многие поддержали. Тот же Толя Картаев, Валера Ростов, Виктор Наумов, Петр Мигашкин, Юрий Сюзев... А еще Лидия Скобликова, тоже наша землячка.

— А она как про вас узнала?

— В Москву надо было ехать. А денег нет ни на поездку, ни на гостиницу. Как быть? Пошел я на поклон к местному начальнику нашего железнодорожного узла, прекрасный был руководитель. Он нашел выход из ситуации — прицепил вагон к поезду-«тринадчику». В Москве загнали этот вагон в тупик, стал он для нас и временным домом — три дня в нем жили: ели, спали, отдыхали. Приходит на соревнования Лидия Павловна нас поддержать. Поздравляет с хорошей игрой, интересуется нашими делами, спрашивает, где остановились. И в шоке была, когда узнала, что мы в поезде живем и ночуем. Тут же забрала всю нашу команду к себе домой, матрацы расстелила. Девчонки в восторге — увидели живую легенду, олимпийские золотые медали.

Вообще в первые годы существования нашим ватерполисткам столько всего пришлось перенести. Ночевали в какой-то школе, на креслах, в детском саду, даже в палатках. Много ездили в автобусе потом, варили еду на костре.

«Клуб держался на моих друзьях и знакомых»

— Название «Уралочка» ведь не сразу за вами закрепилось.

— Да, мы базировались при местном заводе, поэтому и название клуба было соответствующее — «Металлург». Но оно как-то совсем не подходит для женской команды. В то время в Свердловске гремела волейбольная команда «Уралочка». Я собираю девчат, вынес предложение дать такое же имя клубу, они меня поддержали. В 1987 году это было. А потом встречаемся как-то в аэропорту со знаменитым Николаем Карполем, мы с ним уже были знакомы. Он подходит и говорит: «Ты чего нас подставляешь — зачем имя клуба своровал?» А я ему: «Мы вообще-то тоже чемпионы Союза». Он улыбнулся, пожал руку — договорились, что будем следить друг за другом и поддерживать.

— Девочкам тоже тяжело было? Зарплату хоть вовремя получали?

— Да в то время всем непросто было. Зарабатывали как могли. Помню, и водку меняли на деньги. Грузили ее в автобус, приезжали в другой город — сдавали в магазин и получали половину от ее стоимости. Как мы в поездки отправлялись на автобусе — это вообще отдельная история. Я с родителей девчонок сухпаек собирал — картошку, капусту, огурцы и т. д. Время тяжелое, но интересное. И до сих пор не устаю благодарить то поколение наших девчонок. Несмотря на трудности они сохранили верность и преданность клубу, служили ему верой и правдой с десяток лет. И ведь добились результатов — стали чемпионами Союза, с первой же попытки призерами Кубка европейских чемпионов.

— Наверное, они благодарны были вам за то, что дали им возможность реализовать себя в спорте.

— У них и в мыслях не было куда-либо уходить. Хотя уже тогда предложения от других клубов были. Они хотели проявить себя, доказать, что могут добиться успеха. Некоторые девочки были устроены в цехах при заводе. Они получали зарплату и делились с подругами по команде! Мы всегда тогда были объединены общей идеей. Неслучайно в 1992 году наша команда и стала первым чемпионом России.

— А затем было новое испытание — лихие 90-е и экономический кризис в стране.

— Ладно бы если только кризис — бандитизм процветал. Только благодаря друзьям и знакомым выжили. Петр Мигашкин, будущий мэр Златоуста, выделил автобус. Он стал для нас большим подспорьем. Чуть позже верным другом на долгие годы стал тогда еще начальник управления по ФКСиТ Челябинска Юрий Серебренников. Он много лет нас поддерживал, не дал клуб закрыть, когда было очень тяжело в финансовом плане.

— Легче добиваться какого-то расположения и полезных знакомств, когда есть авторитет. У вас его еще не было.

— У меня был уличный авторитет (смеется). И много друзей еще из детства. Некоторые из товарищей заняли высокие должности. Помогали, не бросали в беде. Причем отдавали деньги на нужды команды из собственного кармана, не требуя ничего взамен.

Продолжение эксклюзивного интервью Михаила Накорякова читайте завтра, 21 апреля. В нем специалист расскажет о роли лидера в команде, отношении к предательству ряда игроков, покинувших клуб, а также об уверенности в светлом будущем «Динамо-Уралочки».

Фото: Дмитрия Гостева и из архива ВК «Уралочка»