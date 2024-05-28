Челябинский теннисист завоевал путевку на Паралимпийские игры в Париж

Иван Карпов выиграл квалификационный турнир в Таиланде

Теннисист из челябинской спортшколы по адаптивным видам спорта завоевал путевку на Паралимпийские игры — 2024 в Париж. Иван Карпов впервые отправился на международные соревнования и выиграл квалификационный турнир по настольному теннису в Таиланде. Он провел пять победных поединков, в том числе в финале над соперником из Чили, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Представительный международный турнир по настольному теннису среди параспортсменов прошел в Таиланде. Сюда приехали атлеты, которые не смогли завоевать лицензии на Игры-2024 в Париж по итогам континентальных отборочных соревнований и чемпионата мира.

В составе сборной России отправился на турнир и челябинец Иван Карпов. Причем по личному рейтингу в одиночном разряде он оказался в числе аутсайдеров. Но здорово провел турнир, не потерпев поражений. На групповом этапе он выиграл три своих поединка и с первого места вышел в полуфинал соревнований. Здесь он сначала оказался сильнее соперника из Тайбэя (3:1), а в драматичном финале вырвал победу у чилийского спортсмена (3:2).

«Матч за золото получился очень сложным и эмоциональным. Соперники были достойны друг друга. Но Ваня оказался психологически готов к этому сложнейшему поединку. Он впервые выступал в международных соревнованиях. И больше хотел победить. Я смотрел этот матч в прямом эфире. Не передать словами те чувства и эмоции, когда Ивану удалось провести победный розыгрыш», — отметил в разговоре с корреспондентом ИА «Первое областное» тренер спортсмена Виталий Поздин.

Челябинскому теннисисту организаторы соревнований вручили не только золотые медали, но и еще одну, куда более значимую, награду — памятную табличку в виде билета на самолет в Париж. Иван Карпов завоевал именную лицензию для участия в Паралимпийских играх — 2024.

К сожалению, не смогла получить такую же награду еще одна челябинская спортсменка, Ирина Воронина. Она выбыла из борьбы за высокие места на ранней стадии турнира. Помимо нее, растет в регионе и хорошая перспективная молодежь. Становились победителями и призерами чемпионатов России по настольному теннису среди спортсменов ПОДА другие наши земляки — Никита Новиков, Тимур Хуснуллин, Максим Иванов, Дмитрий Сафронов и другие.

Что касается Ивана Карпова, то он третий год занимается под руководством Виталия Поздина в челябинской спортшколе по адаптивным видам спорта. Ему сейчас 26 лет. Он из многодетной семьи, родители не могли себе позволить содержать в достатке старшего из сыновей. Воспитанием Ивана Карпова занимались его родные бабушка и дедушка.

В восьмилетнем возрасте талантливого мальчика приметил тренер по настольному теннису Василий Коломейский. Именно он, по словам Виталия Поздина, стал вторым отцом для перспективного спортсмена, помог ему реализовать себя в настольном теннисе. После ухода из жизни Василия Михайловича Иван Карпов стал заниматься под руководством Виталия Поздина.