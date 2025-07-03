Стали известны состав участников и календарь матчей во Второй лиге А сезона-2025/2026. В группе «Серебро» выступят восемь команд, среди них и миасское «Торпедо». В стартовом матче турнира «черно-белые» примут 19 июля на своем поле ФК «Муром», сообщается на сайте ФНЛ.
Жеребьевка календаря матчей первого этапа сезона-2025/2026 для команд Второй лиги А прошла в Москве. В процедуре приняли участие директор Департамента проведения соревнований ФНЛ Василий Иванов. Ранее был утвержден состав участников двух дивизионов турнира — «Золото» и «Серебро». В первом из них выступят десять команд, во втором — восемь.
Вторая лига А. Сезон-2025/2026. Первый этап. Состав участников
Группа «Золото»:
«Алания» (Владикавказ)
ФК «Тюмень»
«Машук-КМВ» (Пятигорск)
«Волгарь» (Астрахань)
«Ленинградец» (Ленинградская область)
«Велес» (Москва)
«Текстильщик» (Иваново)
«Сибирь» (Новосибирск)
«Динамо» (Киров)
«Динамо-2» (Москва)
Группа «Серебро»:
«Кубань» (Краснодар)
«Родина-2» (Москва)
«Торпедо Миасс»
ФК «Калуга»
«Динамо-Владивосток»
«Авангард» (Курск)
«Иртыш» (Омск)
ФК «Муром»
Первый тур в группе «Серебро» осенней части сезона-2025/2026 состоится 19 июля. В нем пройдут четыре матча, в том числе с участием миасского «Торпедо». Южноуральцам в стартовом поединке предстоит сыграть дома с ФК «Муром». Полный календарь первого этапа будет опубликован после его утверждения исполкомом РФС.
Напомним, что по итогам сезона-2024/2025 миасское «Торпедо» заняло последнее место в группе «Золото». В команде уже произошли большие изменения в составе. Так, в связи с окончанием арендных соглашений покинула команду группа футболистов — Максим Офицеров, Ильнур Бадртдинов, Илья Молтенинов, Михаил Казимир, Всеволод Быков, Александр Голубцов, Сергей Серченков и Самуэль Аденийи. Имена новобранцев руководство клуба пока не объявляло.