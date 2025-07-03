ФНЛ опубликовала календарь матчей во Второй лиге А

Футболисты миасского «Торпедо» откроют сезон матчем с ФК «Муром»

Стали известны состав участников и календарь матчей во Второй лиге А сезона-2025/2026. В группе «Серебро» выступят восемь команд, среди них и миасское «Торпедо». В стартовом матче турнира «черно-белые» примут 19 июля на своем поле ФК «Муром», сообщается на сайте ФНЛ.

Жеребьевка календаря матчей первого этапа сезона-2025/2026 для команд Второй лиги А прошла в Москве. В процедуре приняли участие директор Департамента проведения соревнований ФНЛ Василий Иванов. Ранее был утвержден состав участников двух дивизионов турнира — «Золото» и «Серебро». В первом из них выступят десять команд, во втором — восемь.

Вторая лига А. Сезон-2025/2026. Первый этап. Состав участников

Группа «Золото»:

«Алания» (Владикавказ)

ФК «Тюмень»

«Машук-КМВ» (Пятигорск)

«Волгарь» (Астрахань)

«Ленинградец» (Ленинградская область)

«Велес» (Москва)

«Текстильщик» (Иваново)

«Сибирь» (Новосибирск)

«Динамо» (Киров)

«Динамо-2» (Москва)



Группа «Серебро»:

«Кубань» (Краснодар)

«Родина-2» (Москва)

«Торпедо Миасс»

ФК «Калуга»

«Динамо-Владивосток»

«Авангард» (Курск)

«Иртыш» (Омск)

ФК «Муром»

Первый тур в группе «Серебро» осенней части сезона-2025/2026 состоится 19 июля. В нем пройдут четыре матча, в том числе с участием миасского «Торпедо». Южноуральцам в стартовом поединке предстоит сыграть дома с ФК «Муром». Полный календарь первого этапа будет опубликован после его утверждения исполкомом РФС.

Напомним, что по итогам сезона-2024/2025 миасское «Торпедо» заняло последнее место в группе «Золото». В команде уже произошли большие изменения в составе. Так, в связи с окончанием арендных соглашений покинула команду группа футболистов — Максим Офицеров, Ильнур Бадртдинов, Илья Молтенинов, Михаил Казимир, Всеволод Быков, Александр Голубцов, Сергей Серченков и Самуэль Аденийи. Имена новобранцев руководство клуба пока не объявляло.