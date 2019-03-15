/ Геннадий Величкин: «Мы очень ждем, что Малкин вернется к нам в конце карьеры»

Функционер прокомментировал 1000 очков воспитанника «Металлурга» в НХЛ.

Генеральный менеджер магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин прокомментировал достижение воспитанника «сталеваров» Евгения Малкина, который набрал 1000 очков в Национальной Хоккейной Лиге, став первым южноуральцем, которому покорилось данное достижение. Функционер отметил, что испытывает гордость за то, что «Магнитка» воспитывает таких игроков, как Евгений Малкин.

Мы очень ждем, что он вернется к нам в конце карьеры. Я думаю, такой возврат теоретически возможен: мы ждем, надеемся и радуемся за него. Я считаю, он все сделал правильно, когда уехал — жизнь так складывается и показывает, что все было правильно. Я думаю, он способен побить достижение Федорова и приблизиться к Овечкину. — сказал Геннадий Величкин.

Напомним, нападающий «Питтсбурга» установил достижение в 1000 набранных очков в НХЛ в матче против «Вашингтон Кэпиталз», который прошел в ночь на среду, 13 марта. Форвард стал пятым российским игроком в истории, которому покорилась данная отметка.