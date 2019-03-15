Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
65.4 -0.19 74.06 +0.04
Челябинск
сейчас
 
-5 °C
завтра
 
-7 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям ОТВ Миасс Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
Время новостей В гостях у Митрофановны Весь спорт Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Моя деревня Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Удачный час Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
/ Геннадий Величкин: «Мы очень ждем, что Малкин вернется к нам в конце карьеры»

Геннадий Величкин: «Мы очень ждем, что Малкин вернется к нам в конце карьеры»

Функционер прокомментировал 1000 очков воспитанника «Металлурга» в НХЛ.
сегодня в 14:12
  |  Хоккей

Генеральный менеджер магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин прокомментировал достижение воспитанника «сталеваров» Евгения Малкина, который набрал 1000 очков в Национальной Хоккейной Лиге, став первым южноуральцем, которому покорилось данное достижение. Функционер отметил, что испытывает гордость за то, что «Магнитка» воспитывает таких игроков, как Евгений Малкин.

Мы очень ждем, что он вернется к нам в конце карьеры. Я думаю, такой возврат теоретически возможен: мы ждем, надеемся и радуемся за него. Я считаю, он все сделал правильно, когда уехал — жизнь так складывается и показывает, что все было правильно. Я думаю, он способен побить достижение Федорова и приблизиться к Овечкину. — сказал Геннадий Величкин.

Напомним, нападающий «Питтсбурга» установил достижение в 1000 набранных очков в НХЛ в матче против «Вашингтон Кэпиталз», который прошел в ночь на среду, 13 марта. Форвард стал пятым российским игроком в истории, которому покорилась данная отметка.

Хоккей
Йозеф Яндач продолжит работу в «Металлурге»
сегодня в 12:02
Йозеф Яндач продолжит работу в «Металлурге»
Хоккей
Андрей Коваленко: «Переходный период в «Металлурге» не затянется»
09.03.2019
Андрей Коваленко: «Переходный период в «Металлурге» не затянется»
Спорт
«Металлург» в овертайме проиграл «Салавату Юлаеву» и закончил выступление в плей-офф
07.03.2019
«Металлург» в овертайме проиграл «Салавату Юлаеву» и закончил выступление в плей-офф
Хоккей
«Металлург» в упорной борьбе уступил «Салавату Юлаеву» на домашнем льду
05.03.2019
«Металлург» в упорной борьбе уступил «Салавату Юлаеву» на домашнем льду
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Важное в СМИ
Последние новости
Хоккей
Евгений Кузнецов забросил 18-ю шайбу в сезоне
сегодня в 16:03
Евгений Кузнецов забросил 18-ю шайбу в сезоне
Общество
Средняя зарплата южноуральцев вырастет на 5%
сегодня в 15:45
Средняя зарплата южноуральцев вырастет на 5%
Общество
«Пятёрочка» поговорит «Серьезно о ножах»
сегодня в 15:26
«Пятёрочка» поговорит «Серьезно о ножах»
Общество
Без снега пройдут выходные на Южном Урале
сегодня в 15:25
Без снега пройдут выходные на Южном Урале
Общество
Скорая помощь не смогла проехать во двор из-за размытого въезда в Миассе
сегодня в 15:12
Скорая помощь не смогла проехать во двор из-за размытого въезда в Миассе
Происшествия
Пенсионерка, страдающая потерей памяти, пропала в Челябинске
сегодня в 14:56
Пенсионерка, страдающая потерей памяти, пропала в Челябинске
Хоккей
Геннадий Величкин: «Мы очень ждем, что Малкин вернется к нам в конце карьеры»
сегодня в 14:12
Геннадий Величкин: «Мы очень ждем, что Малкин вернется к нам в конце карьеры»
Общество
Предприниматель, обругавший участников демонтажа незаконного киоска, понес наказание
сегодня в 13:59
Предприниматель, обругавший участников демонтажа незаконного киоска, понес наказание
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Гордость Урала
Миасс
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
Время новостей
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Моя деревня
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Удачный час
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2019 АО «Обл-ТВ». СМИ сетевое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Бутт А.С. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6