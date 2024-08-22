Места хватит всем: стадион — для профи, футбольные базы — для детей

Корреспондент ИА «Первое областное» рассуждает о перспективах развития футбола в Челябинске

Стадион «Центральный» в Челябинске доведут до ума, а город наконец-то получит современный спортивный объект. Здесь уже полным ходом ведется реконструкция, а футбольная команда стремится впервые за долгие годы шагнуть в Первую лигу чемпионата России. В связи с ремонтными работами на стадионе временно остались без тренировочной площадки ребята из «Академии футбола». Но и им найдут места для занятий — в городе предостаточно мест для тренировок, в ближайшее время приведут в соответствие с нормами и другие спортивные базы. К таким решениям пришли спортивные руководители города и области после встречи с родителями юных футболистов.

Вообще-то, стадион «Центральный» даже в свои худшие времена всегда был загружен: здесь не только летом, но и зимой постоянно тренировались как профессиональные футболисты, так и любители. В выходные дни регулярно проводились различные турниры. Здесь же на протяжении долгих лет базируется и спортивная школа «Академия футбола». Сегодня в ней занимаются, по информации руководства, более 600 ребят. Для них было составлено штатное расписание занятий, они могли без ущерба для профессиональной команды тренироваться на стадионе в, скажем так, почти удобное время.

В марте этого года началась глобальная реконструкция: в сжатые сроки был заменен искусственный газон, произведена замена пластиковых кресел на трех трибунах, установлено дополнительное освещение. Все это лишь часть большой работы, которую инициировали областные власти, чтобы привести многострадальный стадион к современным стандартам, сделать из него по-настоящему знаковый спортивный объект города.

«Стоит задача по приведению стадиона к стандартам РФС, а также чтобы приходящие на футбол зрители могли чувствовать себя комфортно. Так что работы, которые сейчас происходят на стадионе, — это начало большой масштабной реконструкции», — отмечает директор стадиона «Центральный» Дамир Шафигуллин.

«В исключительном порядке мы вынуждены продолжить проводить на стадионе официальные матчи ФК „Челябинск“ и команд старших возрастов, выступающих в Юношеской футбольной лиге. Это связано с тем, что альтернативных площадок, соответствующих требованиям Российского футбольного союза (РФС) в Челябинске нет. Стадион „Центральный“ ждут масштабные работы в рамках реконструкции, что является отправной точкой развития футбола в Челябинске, появления в городе конкурентоспособной футбольной команды», — добавляет министр спорта Челябинской области Александр Гриб.

Получается, что в создавшихся условиях временно не могут заниматься на стадионе дети из футбольной школы «Академия футбола». Им предложили альтернативные площадки для занятий в разных частях города, но они не в полной мере устраивают родителей. И их можно понять. Стадион «Центральный» выгодно отличается от других площадок для занятий футболом по многим причинам: удобное географическое расположение, комфортные и теплые раздевалки, современный и качественный искусственный газон.

Накануне с родителями ребят встретились спортивные руководители города и области. Они ответили на интересующие их вопросы, предложили различные варианты решения проблемы. Результатами такой встречи остались удовлетворены многие родители, но не все.

«Нам предложили альтернативные варианты, но они, мягко говоря, нас не устраивают. Нам неудобно добираться до других тренировочных баз. Поэтому мы в свое время и записывали ребенка в спортшколу „Академия футбола“. А теперь нам говорят: „Занимайтесь в „Факеле“… Но мы не хотим что-либо менять, нас все устраивает на стадионе „Центральный“. Обидно, что все у нас делается в угоду профессиональным футболистам, забывают при этом о детях», — рассказала автору строк мама одного из юных футболистов Юлия Пименова.

Эмоции родителей понятны. И их чувства тоже нужно принимать во внимание. Но и говорить о том, что о детях «забыли», не совсем верно. Как уже говорилось выше, всем ребятам из школы «Академия футбола» предложили варианты для занятий. Причем учли и места их проживания. Благо в городе хватает футбольных тренировочных баз. Среди них — стадионы АМЗ, «Лидер», «Факел», «Локомотив», «Сигнал», им. Колющенко...

Да, все эти площадки по многим параметрам уступают стадиону «Центральный». Но если складывается такая ситуация, мне кажется, можно проявить гибкость, пойти на компромисс. Разве сложно оптимально распределить график тренировок на нескольких тренировочных базах в городе, учесть интересы и пожелания детей и их родителей?

Кроме того, стоит отметить, что предложенные альтернативные площадки для детей школы «Академия футбола» соответствуют высоким стандартам. За последние несколько лет при губернаторе Алексее Текслере в регионе реализуется комплексная программа по поддержке развития детско-юношеского футбола.

Так, в регионе начал свою работу комплексный центр РФС (на базе СШОР при стадионе «Калибр»), в нем занимаются ребята из областной спортивной школы по футболу. Они же сейчас успешно выступают в первенстве Юношеской футбольной лиги, а также на всероссийских турнирах. Кроме того, главой региона выделены средства на обновление и открытие новых баз для занятий футболом на стадионах «Торпедо», «Лидер» и «Сигнал». Прямо сейчас на наших глазах ведется строительство уникального для Челябинской области (и не только!) крытого футбольного манежа с полноразмерным полем. Да и реконструкция стадиона «Центральный» когда-нибудь закончится, верно? Неужели в такой ситуации нельзя набраться терпения и с пониманием отнестись к сложившимся трудностям?

Впрочем, здесь актуально задаться и другим вопросом: а должны ли дети заниматься на большой вместительной арене, которая является домашней площадкой для профессиональных футболистов? Если мы хотим видеть сильную и классную команду в городе, то она должна соответствовать этому уровню. Игроки клуба «Челябинск» должны проводить на своей арене двух-трехразовые тренировки в удобное для них время, готовиться здесь к матчам чемпионата России. Кстати говоря, наша команда сейчас возглавляет турнирную таблицу, претендует на повышение в классе и является одной из самых посещаемых во Второй лиге. Каждый матч ФК «Челябинск» собирает на трибунах стадиона «Центральный» более 3,5 тысячи зрителей.

К чему я это все? А к тому, что нужно разделять массовый и детский спорт со спортом высших достижений. Уже сам факт того, что стадион «Центральный» вынуждены были делить профессионалы и любители, — неправильно. В последние два года губернатор делает многое для того, чтобы ФК «Челябинск» вышел на новый уровень, завоевал право выступать в Первой лиге. Многотысячная армия любителей футбола ждет этого уже много лет. И неправы будут те, кто утверждает, что Челябинск — это только хоккейный город и только матчи «Трактора» способны собирать полные трибуны. Была у нас в свое время команда «Спартак», домашние матчи которой посещали около 10 тысяч зрителей.

Можете ли вы себе представить, чтобы юные футболисты из академий московского «Спартака» или питерского «Зенита» тренировались на главных аренах этих городов?! Да и в любом другом профессиональном футбольном клубе, выступающем на высоком уровне, уже давно провели четкую грань: игроки и дети тренируются отдельно и не мешают друг другу.

Как быть и что делать? Некоторые родители ребят предлагают взять за пример хоккей: построить за чертой города современную спортивную арену и отдать ее профессиональной футбольной команде. Но эта инициатива выглядит утопией: строительство такого объекта — очень уж дорогое удовольствие. В нынешних условиях возводить большой футбольный стадион вряд ли целесообразно.

Куда реалистичнее реализовать проект строительства небольшого малобюджетного футбольного поля рядом со стадионом «Центральный». И это хороший повод для того, чтобы задуматься спортивным руководителям. Но даже если им удастся найти землю под его застройку, на реализацию такого проекта потребуется немало времени и финансовых затрат. Не проще ли запастись терпением, принять новые правила игры и с пониманием отнестись к этой ситуации?

В конце концов, если у ребенка есть желание заниматься футболом, то он это будет делать на любой площадке (при условии, что она соответствует нужным требованиям). А еще у него будет перед глазами пример того, к чему можно и нужно стремиться. Видеть матчи футбольного клуба «Челябинск» на стадионе «Центральный» против лучших клубов страны, взять автограф у звезд российского футбола…

Мне кажется, это может служить хорошей мотивацией для ребенка. А место, в котором он будет повышать свой уровень мастерства, уходит на второй план. Тем более что площадок для занятий футболом в Челябинске предостаточно. Но будет еще больше. Это лишь вопрос времени…