Марат Аскаров: «Хоккеистов не надо ругать, им нужно помогать»

Наставник ХК «Белые медведи» оценивает игру своей команды в чемпионате МХЛ

В текущем сезоне приятно радует своей игрой и результатами «молодежка» из системы челябинского «Трактора». В чемпионате МХЛ «Белые медведи» идут в группе лидеров, а хоккейные эксперты называют команду одним из главных фаворитов в борьбе за Кубок Харламова. Главный тренер клуба Марат Аскаров в интервью Первому областному информагентству называет причины успешной игры своей команды, уверяя, что она готова биться за высокие места.

«После командировок в ВХЛ некоторых ребят надо „приземлять“»

— Марат Рафкатович, складывается впечатление, что «Белые медведи» со старта сезона в чемпионате МХЛ идут ровно и без срывов. Этим и объясняется стабильно высокое место команды в турнирной таблице?

— Да, в этом сезоне неплохо играем. В команде сейчас гармоничный баланс опытных и молодых игроков. То есть тех, кто уже три-четыре сезона выступает в МХЛ с ребятами 2005—2006 г. р., для которых это дебют на таком уровне. Я считаю, что это основная причина тому, что мы идем в группе лидеров на «Востоке». Ну и отметил бы общий высокий уровень мастерства игроков. Смотришь на них и видишь, что в скором времени они смогут проявить себя и на взрослом уровне.

— Но немного обескураживает то, что «Белые медведи» выигрывают у «Толпара» — 5:0, а на следующий день их «выносят» со счетом 2:9.

— Это издержки молодости. Я сам порой удивляюсь результатам «спаренных» матчей в МХЛ. Уже четвертый год работаю в лиге, немного привык к такому. А поначалу в шоке находился, не понимал, как такое вообще возможно? Очень уж большую роль в молодежном хоккее играет психология. Ребята на эмоциях могут выиграть у любого, а уже завтра проиграть тому же сопернику. С другой стороны, наверное, молодежный хоккей и должен быть таким. Это и есть его изюминка, нужно воспринимать его таким, какой он есть.

— А управлять коллективом легче? Донести свои мысли до взрослых мужиков проще?

— Сложный вопрос. Мне кажется, с мужиками проще — до них быстрей доходят мои мысли и тактические наработки. В работе с молодыми ребятами много внимания нужно уделять психологии. А еще понимать и гадать, какие мысли у них в голове.

— Угу, понимаю — у каждого свой характер, а еще и переходной возраст.

— Да, приходится быть для них не только тренером, но и выполнять роль учителя-воспитателя, в какой-то мере даже отца. Поэтому много с ребятами разговариваем, общаемся на различные темы. С ними просто нужно чаще контактировать, чем со взрослыми хоккеистами.

— А еще со стороны кажется, что многие молодые игроки уже мастерами себя считают. Поведение и манера общения у них как у звезд хоккея.

— Возможно, и есть такое, все мы люди разные. Допускаю, что некоторые считают себя необыкновенными. И могут проявлять какие-то элементы звездности, особенно в обычной жизни. Они же понимают, что выделяются на фоне сверстников. Но в команде они все равны. Главное для меня, чтобы они пахали на тренировках.

— Приходилось их «приземлять»?

— Да, после командировок в ВХЛ. У нас же есть ребята, которых задействуют в «Челмете». Они сыграют там несколько матчей, возвращаются обратно с высоко задранной головой. Приходится с ними разговаривать по-мужски: объяснять, что рано еще чувствовать себя звездой, нужно еще много над собой работать. Такие ребята есть, были и будут. Фамилии их называть не буду, но мы сразу ставим их на место, можете не переживать (улыбается).

«Важен не уровень лиги, а амбиции клуба расти и прогрессировать»

— В новом сезоне МХЛ изменила формат проведения, разделив конференции на «Золотой» и «Серебряный» дивизионы. Этот шаг оправдал себя?

— Пока об этом рано говорить, нужно доиграть сезон до конца. Посмотреть результаты матчей, сделать глубокий анализ. Этим должны заниматься специалисты. Отмечу лишь то, что при новом формате игр у команд стало меньше. Это не очень хорошо. Ребятам нужно больше играть, получать практику и опыт.

— Зато есть плюс: больше матчей с равными по классу соперниками.

— Да, соглашусь. Но посмотрите турнирную таблицу — там такая плотная борьба! Класс игроков и команд растет, выравнивается. Поэтому и выводы про «больше матчей с равными соперниками» не стал бы пока делать.

— Уровень игроков в «Белых медведях» тоже растет? На Кубке Вызова клуб представлял Александр Полушкин. Между тем болельщики удивились такому выбору. Они считают, что в команде есть другие лидеры.

— Нужно учесть, что участников Кубка Вызова выбирали не тренеры команд, а лига. На тот момент со старта чемпионата МХЛ прошло около двух месяцев. Саша Полушкин здорово провел этот отрезок, «тащил» команду, был одним из ее лидеров как на льду, так и по статистике. Поэтому логично, что руководство лиги выбрало его. А ближе к Новому году стали чаще проявлять себя и другие ребята. Наверное, болельщики обратили на это внимание.

— Вы видите с кем-то из игроков большое будущее? Есть ребята, кто уже практически готов к взрослому хоккею?

— Да, в каждой линии есть такие ребята, задатки видны в них невооруженным глазом. У них хороший потенциал. Простите, но называть фамилии не буду, потому что в большей степени их будущее зависит от них самих. Главное, чтобы они видели перед собой цель и шли к ней.

— А какая цель у вас? К чему стремитесь?

— Расти вместе с ними, побеждать и достигать хороших результатов с любой командой, в которой доведется работать. Я ведь всю жизнь в хоккее, поздно закончил — повесил коньки на гвоздь в 41 год. После завершения карьеры игрока сразу стал работать тренером. То есть опыт есть, но понимаю, что нужно еще многому учиться. Поэтому далекоидущих планов пока не строю.

— Есть разница, в какой лиге достигать этих успехов?

— Конечно, хотелось бы работать в КХЛ, там топовый уровень. Для меня эта работа не механическая: лишь бы сделать и вернуться домой. У меня есть амбиции, желание повышать свой уровень и планку достижений.

— Можно быть хедкоучем в клубе МХЛ или ассистентом главного тренера команды КХЛ. Что лучше?

— Я бы сделал акцент на другом. Главное, чтобы клуб ставил перед собой амбициозные задачи. Это в приоритете.

— Допустим, завтра вам предложат перейти ассистентом главного тренера в «Трактор». Придется оставить «Белых медведей». Сложный выбор?

— Работа в КХЛ — это все-таки шаг вперед. Я ответил на ваш вопрос? (Улыбается.)

«На ребят могу повысить голос только в раздевалке»

— Многие эксперты лестно отзываются о вашей работе в «Ермаке». Там, по сути, и состоялось ваше боевое крещение в качестве тренера?

— Можно и так сказать, все-таки клуб из Ангарска неплохо выступал в ВХЛ под моим руководством. А ведь команда фактически с нуля была создана. Два сезона кряду финишировали в пятерке сильнейших в регулярном чемпионате, проходили два круга плей-офф. Три сезона там отработал на позитиве: условия для работы создали хорошие, построили шикарный дворец на 7 тысяч зрителей, на домашних матчах почти всегда был аншлаг.

— В Челябинске у вас тоже все складывается хорошо. У вас хорошая пресса и отзывы. Как тренер под шквалом критики еще не оказывались?

— Было дело. После «Ермака» работал с «Молотом-Прикамье». Но в Перми дела не пошли. Проработал полгода и был уволен. Мы не показывали нужный результат. Честно говоря, после этой неудачи пришлось покопаться в себе, старался найти ошибки в своей работе.

— Тренерская доля зачастую несправедлива. Сегодня тебя хвалят, а завтра указывают на дверь.

— От любви до ненависти один шаг. Примеров привести можно много. Понятно, что болельщики хотят видеть красивую игру, а руководство — нужный результат. Но не всегда бывает так, как мы хотим.

— На критику болезненно реагируете? Читаете отзывы и комментарии болельщиков в соцсетях?

— Если обращать внимание на все то, что они пишут, — с ума можно сойти. Считаю, что любому тренеру нужно меньше читать мнения экспертов, а сосредоточиться на своей работе.

— Дома хоккей смотрите?

— Не без этого. Хотя понимаю, что нести работу в дом — не самое лучшее решение. Но не получается. Я сам по себе эмоциональный человек, после поражений не всегда быстро отхожу. Прихожу домой без настроения. Догадываюсь, что супруга и дети от этого не в восторге.

— Во время матча вы производите впечатление спокойного человека. Сдерживаете себя?

— А вы хотите, чтобы я на скамейке скакал, кричал и орал на ребят? Нет, вы такого не увидите. В раздевалке могу себе позволить голос на них повысить. А во время игры ребятам нужно помогать, указывать на ошибки. Криком тут ничего не добьешься.

— То есть в методах общения с хоккеистами во время матча вы занимаете некое промежуточное звено между Анваром Гатиятулиным и Андреем Назаровым?

— (Смеется.) Ну, наверное, можно и так сказать. Это вам, журналистам, видней. Я об этом не думаю, а просто делаю свою работу.