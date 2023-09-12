Челябинский марафон прекрасен, но может быть еще лучше

Корреспондент «Первого областного» рассуждает, как сделать из спортивного состязания праздничное культурно‑массовое событие

Итак, Челябинский марафон — 2023, на подготовку которого у организаторов ушло около полугода, завершился. Самое время, отбросив эмоции, подвести промежуточные итоги и оценить, насколько успешным и ярким он получился — для организаторов, жителей города, спортсменов, любителей бега… Стал ли он в действительности желанным подарком ко Дню города самим челябинцам и гостям южноуральской столицы?

Но прежде чем перейти к сути, позволю себе передать собственные впечатления от Челябинского марафона — 2023. Тем более что я стал непосредственным его участником. Хоть я и пишу о спорте, но назвать себя спортсменом вряд ли могу. Да, на любительском уровне, то есть с друзьями играл в футбол и волейбол, в юности занимался настольным теннисом и баскетболом. Но никогда ранее на участвовал в массовых легкоатлетических забегах. В этот раз решил-таки заявиться на подобное мероприятие по нескольким причинам.

Во-первых, хотелось наконец-то самому ощутить эмоции, которые ранее видел на лицах участников марафонов, пытаясь поймать зрелищные кадры через объектив своей фотокамеры. Во-вторых, доказать себе, что в свои 40 лет я еще в строю и физически что-то могу. Ну и показать правильный пример своим слегка ленивым деткам, которые любят «позалипать» в гаджетах. Наконец, Челябинский марафон впервые проводился в День города по центральным улицам города и должен был выйти на новый виток своего развития.

Заявился я на 10-километровый забег. К слову, весьма непростой для неподготовленного человека. И уже на середине дистанции понял, что слегка переоценил свои силы. Хоть и бежал я в размеренном для себя темпе, но дыхание сбилось, а ноги как будто «закислились», налились свинцом. Пришлось до финиша добегать на морально-волевых и превозмогая боль в мышцах. Итог — скромное 528-е место из 828 участников. Но разве имеет значение результат, когда цель изначально была совсем другой?

К чему я это все? Переходим к главному. Да, нужно понимать, что провести крутое мероприятие, тем более массовое, — задача не из легких. Хотя бы потому, что людей много и у каждого свое мнение. А если для его организации приходится перекрывать центральные улицы города, то будьте уверены, что скептиков будет в избытке. Город-то миллионный, а сколько участников собрал Челябинский марафон — 2023? Около четырех тысяч? Ну вы понимаете, да…

«Пусть спортсмены в лесу бегают. И нечего из-за них город в транспортную пробку превращать!» — это самый безобидный комментарий, который я прочитал на просторах Рунета от тех негодующих челябинцев, которым легкоатлетические забеги нужны как корове седло. Не ставлю перед собой задачу убеждать их в обратном, но позволю себе высказать несколько важных моментов.

Спортсмены и любители бега регулярно и бегают там, где это положено: на оборудованных площадках или в лесопарковых зонах. Ведут себе активный образ жизни и не мешают при этом другим. Но раз в год можно же дать им возможность выйти на большие улицы города, чтобы они могли проверить свои физические возможности в состязании со своими коллегами-единомышленниками?

Собственно, если копнуть глубже, массовые городские марафоны нужны даже не спортсменам-легкоатлетам, а нам с вами, челябинцам. Немногие из нас, в силу занятости на работе и рутины будничных дел, могут уделять внимание своему здоровью, вести активный образ жизни. Так вот же, хватайте этот шанс — вам дали классный повод вместе с мамой и папой, сыном и дочкой вместе весело и полезно провести время. А потом, сидя за обеденным столом, поделиться своими впечатлениями. Семейный тимбилдинг в действии.

А теперь внимание (наверное, кого-то этим я сейчас удивлю): подобные мероприятия ни в коем случае не надо рассматривать как спортивные соревнования. Их суть, цель и задачи совсем другие. Одну из них я уже назвал выше — привлечение людей к здоровому образу жизни. Второе — создать благоприятный имидж привлекательности города в глазах его гостей, приезжих спортсменов.

Они, эти атлеты-профи, находят время и возможности выступать на марафонах во многих городах страны. И исходя из увиденного формируют свое впечатление о мегаполисе. А потом распространяют его по сарафанному радио. Знаете ли вы, что на Челябинский марафон — 2023 заявились любители бега из 30 регионов?

«Свой первый марафон я пробежал именно в Челябинске лет десять назад. Но тогда маршрут трассы пролегал по лесопарковой зоне, город посмотреть не удалось. А сейчас бежал и с любопытством смотрел по сторонам. Увидел Челябинск с другой стороны: красивым, зеленым и современным. Считаю, что в каждом мегаполисе марафоны должны проводить по центральным улицам города. Они дают организаторам возможность не только привлечь людей к активному образу жизни, но и с выгодной стороны показать достопримечательности города», — считает Александр Антонов из Екатеринбурга, один из победителей Челябинского марафона — 2023.

Лично я не готов оценить организацию нынешних состязаний. Как по мне, то все прошло на хорошем уровне, каких-то грубых просчетов со стороны организаторов я не увидел. Но мне и сравнивать не с чем: не доводилось видеть, как подобные мероприятия проходят в других городах. Но убежден, что трасса марафона в Челябинске требует серьезной доработки. Тем более если стремиться к тому, чтобы в нем участвовали не 4, а как минимум 10 тысяч атлетов. Мы ведь этого хотим, верно?

Какие могут быть решения? Если мы хотим показать город с красивой и привлекательной стороны, то маршрут трассы не должен ограничиваться лишь участком проспекта Ленина. Почему бы не отправить любителей бега, к примеру, по Кировке и набережной Миасса? Можно продлить трассу, задействуя Университетскую набережную. Вариантов может быть много. Зато не получится так, как сейчас: участники марафона преодолевали четыре круга, убегая при этом в лес.

Да, преимущества нынешней трассы в том, что она компактная. Так проще обеспечить меры безопасности, и не нужно перекрывать значительную часть транспортных магистралей. Но опять же мы возвращаемся к вопросу о том, что мы хотим видеть от Челябинского марафона. Мне кажется, нужно стремиться к тому, чтобы он расширялся, был еще более массовым, становился значимым культурно-спортивным событием в жизни города.

В Москве и Санкт-Петербурге, Казани и Екатеринбурге почему-то идут на то, чтобы превратить подобные мероприятия в большое событие. В ущерб автомобилистам перекрывают дороги. А еще перед глазами пример крупнейших международных марафонов в Лондоне, Париже, Бостоне… Они собирают от 30 до 50 тысяч участников со всего мира.

Никто не говорит о том, что нам нужно стремиться к таким цифрам. Но хочется пожелать организаторам не останавливаться на достигнутом. И поблагодарить за те эмоции и ощущения, которые они подарили. Важный шаг к тому, чтобы вывести Челябинский марафон на новый уровень, был сделан. Ждем продолжения в следующем году.