Челябинский марафон — 2023 побьет рекорд по количеству участников

За неделю до старта на событие уже заявилось более 3 тысяч любителей бега

В следующие выходные, 10 сентября, в южноуральской столице стартует Челябинский марафон — 2023. Впервые он пройдет по центральным улицам города. Уже известно, что он побьет рекорд по количеству участников: за неделю до окончания регистрации на событие заявилось более 3 тысяч любителей бега — из 172 городов и 24 регионов страны, сообщают организаторы мероприятия.

Регистрация на спортивное событие идет полным ходом. Организаторы Челябинского марафона — 2023 ожидают всплеска активности в ближайшее время. Как показывает практика, многие любители бега тянут до последнего и выкупают слоты в последний момент. Поэтому логично ожидать, что на старт забегов выйдет более 4 тысяч любителей бега.

Впрочем, нынешнее событие уже побило рекорд. На сегодняшний день, 1 сентября, на старт Челябинского марафона уже заявилось более 3 тысяч участников. Это больше, чем рекордный показатель 2019 года: тогда на старт вышли 2196 любителей бега.

«Регистрация участников продолжается. Для этого всем желающим нужно зайти на официальный сайт chelmarathon.ru и выбрать в зависимости от своих физических возможностей дистанцию. Но важно и то, что обязательным для участия в марафоне является наличие медицинской справки», — подчеркивает один из организаторов мероприятия Сергей Блиновских.

Всем желающим предлагается на выбор пять дистанций — от 1 до 42 км. Трасса будет проходить по центральным улицам города. Старт и финиш — на площади Революции. На финише все участники получат памятные медали: на лицевой стороне награды изображен памятник Курчатову.

«Мы приятно удивлены тем вниманием, которое оказывают Челябинскому марафону любители бега из других регионов. Уже выкупили слоты спортсмены из 24 регионов страны. Москва, Санкт-Петербург, Белгород, Краснодар, Оренбург, Уфа, Казань, Екатеринбург, Тюмень, Красноярск, Омск — география очень обширная. Заявились на старт и два атлета из других стран — Казахстана и Судана, что делает Челябинский марафон международным», — говорит главный судья соревнований, один из его организаторов Станислав Реутов.

Челябинский марафон — 2023 проводится при поддержке администрации Челябинска, Фонда президентских грантов и Фонда поддержки гражданских инициатив Южного Урала, а также Челиндбанка, компании «Оптик-Центр» и «Уралэнергосбыта». Информационным партнером мероприятия выступит медиахолдинг «Первый областной».

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