/ Областные дороги перекроют для проведения ралли «Малахит-2018»

Гонки продут по территории Челябинской области 17 и 18 февраля.

В следующие выходные Челябинская область примет этап кубка России по авторалли «Малахит-2018». Два дня — 17 и 18 февраля, участники соревнований будут находиться в регионе. В связи с эти принято решение об ограничении движения на областных дорогах, «участвующих» в ралли.



В соревновательный день свое мастерство на крутых поворотах, больших перепадах и трамплинах гонщики продемонстрируют на трассе в районе Косого моста и Куватала. Экипажи выйдут на старт на специальных участках «Слюдорудник» и «Акакуль». — рассказали сайту «Первый областной» в администрации Кыштымского городского округа.



На этот период введено временное ограничение транспорта на участках дорог областного значения по маршруту ралли «Малахит — 2018»:

— от отметки «Карабаш-Белое озеро-Косой мост» (19+964 км) до отметки «Кыштым- Слюдорудник — Большие Егусты (20 + 176 км);

— от отметки «Кыштым-Слюдорудник — Большие Егусты (27 + 650 км) в сторону Куватала протяженностью 7 километров.