Магнитогорский «Металлург» уступил московскому «Динамо» в чемпионате КХЛ

Южноуральцы потерпели поражение на своей площадке — 1:3

Сегодня, 10 октября, хоккеисты магнитогорского «Металлурга» проиграли на своем льду московскому «Динамо» в чемпионате КХЛ. Южноуральцы уступили со счетом 1:3 и не воспользовались возможностью возглавить Восточную конференцию, сообщает пресс-служба ХК «Металлург».

На матч с «Динамо» тренерский штаб «Магнитки» произвел необычные изменения в составе. Вне заявки оказались Илья Николаев, Ярослав Хабаров и Андрей Чибисов. Их места заняли Илья Хохлов, Артем Земчёнок и Николай Голдобин. В ворота вернулся Эдвард Паскуале.

Обе команды начали матч разведкой боем. У гостей опасно атаковал Павел Кудрявцев, проверивший бдительность Паскуале броском с ползоны. Хозяева ответили быстрой позиционной атакой первого звена. «Динамо» контролировало шайбу. За пару минут до перерыва магнитогорцы предприняли некоторые попытки погостить в зоне Коновалова, но они не увенчались успехом.

Во втором периоде на 8-й минуте хозяева создали момент благодаря тройке Майе. Пошли дальние броски от защитников. Опасно набрасывал Алексей Маклюков. Именно после этого голевого момента «динамовцы» отбили позиционную атаку хозяев, ринулись в контратаку и открыли счёт. Отличился Эрик О’Делл — 0:1.

Магнитка тут же предприняла попытки забить быстрый ответный гол. Гости не подпускали на ближний пятак. Игрокам «Металлурга» приходилось откликаться на передачи из глубины, что было крайне неудобно — отсутствовали плотные и прицельные броски.

На третий период хозяева вышли предельно заряженными на быстрый гол. Главным козырем стала скорость. Применив её, Лайпсик мог завершать голом выход «один в ноль». Шайба остановилась на ленточке ворот, и подъехавший Волков успел вынести её оттуда. Джош Карри не успел на добивание. В ответ на 44-й минуте хозяева забили сами себе. Шайба в результате отскока от лицевого борта выскочила на пятак, попав в спину Паскуале, а затем влетела в ворота — 0:2.

Мизерные шансы оставались. Однако они растаяли за 01:44 до финальной сирены. Магнитогорцы поменяли вратаря на шестого полевого игрока и пропустили третью в пустые ворота — 0:3. Призрачную надежду подарил гол Егора Коробкина за 01:28. Увы, второй шайбы за оставшийся короткий отрезок забить не удалось. Теперь «Металлург» готовится встретить следующего серьёзного соперника — казанский «Ак Барс». С ним южноуральцы сыграют 12 октября.