Сегодня, 6 октября, магнитогорский хоккейный клуб «Металлург» одержал в Уфе волевую победу в чемпионате КХЛ над уфимским «Салаватом Юлаевым» со счетом 3:2. Победу магнитогорцам принесла шайба новичка Коди Керрана, сообщает пресс-служба ХК «Металлурга».
В первом периоде форвард хозяев Александр Хмелевский открыл счет в матче. Через пять минут преимущество «Салавата Юлаева» удвоил Павел Коледов. Но магнитогорцы сразу отыграли одну шайбу усилиями Филиппа Майе. На 14-й минуте гости реализовали большинство. Счет сравнял форвард Никита Коростелев.
Во втором периоде команды отличиться не смогли. В концовке третьего периода новичок «Магнитки» Коди Керран забросил третью шайбу и принес гостям важную победу. Напомним, что защитник перешел в южноуральскую команду из клуба «Провиденс Брюинс».
Следующий матч магнитогорцы проведут в гостях 8 октября против омского «Авангарда».
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