Сегодня, 12 октября, хоккеисты магнитогорского «Металлурга» разгромили казанский «Ак Барс» в чемпионате КХЛ. Южноуральцы одержали домашнюю победу над одним из фаворитов сезона со счетом 4:1, сообщает пресс-служба южноуральского клуба.
С самого начала матча команды задали приличный темп. Два защитника «Металлурга» оказались в нападении, Коди Керран вошел в зону гостей, отдал пас на Владислав Еременко и тот открыл счет в матче — 1:0. Хозяева не сбавляли скорости и агрессии. За 6 минут до перерыва Денис Зернов заработал штрафной бросок. Он решил сам реализовать буллит и у него это прекрасно получилось — 2:0. Под занавес периода у Николая Голдобина была возможность забросить третью шайбу, но вратарь спал гостей.
Во второй 20-минутке гости имели территориальное преимущество и добились своего. Казанцы смогли отыграть одну шайбу — 2:1. Однако потом был просмотр на положение вне игры и гол Бурмистрова отменили. После отмененного гола рисунок игры не изменился. Казань продолжала идти вперед, хозяева пытались что-то извлечь из контратак. На 38-й минуте Егор Коробкин в результате короткой скидки Архипа Неколенко забросил третью шайбу — 3:0. На 45-й минуте магнитогорцы оказались в большинстве, но неожиданным образом пропустили шайбу — 3:1.
Гости могли вернуться в игру, однако Магнитка сделала все, чтобы этого не случилось. Хозяева не закрылись, не прижались к своим воротам. На 50-й минуте магнитогорцы заработали удаление. Реализовать его не удалось, но чуть позже Никита Коростелёв при позиционной атаке забросил четвертую шайбу — 4:1.
«Качественная игра с нашей стороны, хорошая. Здорово сыграли первый период, комбинационно, думаю зрителям понравилось — голы забили хорошие. Второй период нам пришлось больше обороняться, на нас накладывали смены, но мы с честью справились, на контратаке забили. Третий — уже по счёту. У нас завтра у президента клуба день рождения — можно будет нормально поздравить», — рассказал главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев.
Следующий матч магнитогорцы проведут дома 15 октября против нижегородского «Торпедо».
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