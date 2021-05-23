Магнитогорец Максим Труханов завоевал золото чемпионата России по компьютерному спорту-2021

Киберспортсмен стал лучшим в программе NHL21

Магнитогорец Максим Haiissey Труханов завоевал золото чемпионата России по компьютерному спорту-2021 в программе NHL21. Об этом сегодня, 23 мая, сообщили в пресс-службе министерства спорта Челябинской области.

«Южноуральский киберспортсмен в драматичном и сумасшедшем по накалу противостоянии в NHL21 сумел одержать верх над Сергеем Филипповым из Северной Осетии. Турнир по NHL21 стал украшением соревнований, в особенности финальный матч, в котором встретились два равных и сильных соперника. Для выявления победителя потребовалось сыграть все 5 матчей, серия велась до трех побед. Причем, в трех из них исход битв решался в овертайме»,— уточнили в ведомстве.

Максим Труханов признался, что очень хотел выиграть золотую медаль и не подвести свою команду и болельщиков, поэтому старался изо всех сил и верил в победу даже тогда, когда ее судьба «висела на волоске».

«Одна малейшая ошибка могла привести к поражению. Я очень рад, что все для меня закончилось благополучно. Буду ставить теперь перед собой новые цели и задачи, стараться повышать свой скилл»,— добавил чемпион.

Сергей Филиппов из Северной Осетии стал серебряным призером соревнований. Он поблагодарил всех за поддержку и отметил высокую организацию чемпионата.