Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел рабочую встречу с генеральным директором АО «Концерн радиостроения „Вега“» (входит в холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех») Вячеславом Михеевым. Они обсудили перспективы развития АО «Челябинский радиозавод „Полет“» и сотрудничество в рамках проекта «Умный город», сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.
Один из ключевых вопросов встречи — строительство испытательного центра и производственных площадей челябинского радиозавода «Полет» на территории технопарка «Малая Сосновка». Радиозавод отказался от большей части производственных площадей рядом с ЮУрГУ. Сейчас они сдаются частным арендаторам. Бывшие заводские цеха заняты фудмаркетом «Белый рынок».
«„Полет“ — известный всему миру бренд по производству радиолокационного и радионавигационного оборудования как для гражданской авиации, так и для военной. При реконструкции челябинского аэродрома были использованы системы навигации производства „Полета“. Еще с советских времен это значимое для нашего региона предприятие, так что вопрос его развития для нас важный. Я знаю, что есть инициатива развертывания дополнительных производственных мощностей „Полета“ в индустриальном парке „Малая Сосновка“. Мы заинтересованы и готовы содействовать максимальному развитию предприятия на территории Челябинской области», — подчеркнул Алексей Текслер.
В «Малой Сосновке» планируют выпускать радиолокаторы «Миасс», системы точного завода самолетов на посадку и ряд другой продукции аэродромного назначения. Ранее сообщалось, что строительство корпусов начнется в 2022 году. Предполагаемая сумма инвестиций — 2 млрд рублей.
«Планомерное развитие производства новой гражданской продукции — одна из ключевых задач стратегии развития концерна „Вега“. Только на нашем челябинском предприятии мы планируем уже в этом году диверсифицировать продуктовый портфель на 50%, в том числе за счет появления комплексных продуктов, а не единичных решений», — отметил генеральный директор концерна «Вега» Вячеслав Михеев.
Кроме того, Алексей Текслер и Вячеслав Михеев обсудили вопросы расширения сотрудничества по проекту «Умный город». Технологические решения концерна «Вега» уже реализуют в ряде территорий. Так, в Кыштыме проводят опытную эксплуатацию датчиков контроля заполняемости мусорных контейнеров, идет процесс интеграции автоматизированных комплексов фотовидеофиксации «Призма» в региональный центр автоматизированной фиксации административных правонарушений. В Челябинске успешно реализовали энергосервисные контракты на оснащение девяти школ системами «умного» света.
Алексей Текслер в ходе встречи выступил с инициативой к руководству концерна «Вега» — рассмотреть возможность выпуска продукции для использования в построении системы экологического мониторинга.
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