Челябинские гонщики захватили лидерство на чемпионате Уральской лиги дрифта

Второй этап соревнований прошел на озере Калды в Кунашакском районе

На базе отдыха «Русский остров» на озере Калды завершился второй этап зимнего чемпионата Уральской лиги дрифта. Гонщики Челябинской области уверенно лидируют как в личном, так и командном первенстве. Впереди участников экстремальных гонок ждут еще два этапа соревнований и финал за Кубок «Русского острова», сообщают организаторы мероприятия.

В текущем сезоне формат проведения Уральской лиги дрифта — ULD Winter Drift Cup — подразумевает четыре этапа состязаний. По результатам каждого из них в зависимости от занятого места участникам присуждаются баллы. Гонщики, набравшие наибольшее количество очков, смогут заявиться на финал соревнований, который пройдет 24—25 февраля. Любопытно, что все гонки проходят на озере Калды Кунашакского района Челябинской области.

Первый такой этап прошел 24—25 декабря 2022 года, а в минувший уик-энд, 14—15 января, завершился второй этап. В нем выступили 65 гонщиков из 16 городов Челябинской, Свердловской и Курганской областей. Статус международных соревнований мероприятию придал спортсмен из Тбилиси Михаил Квачадзе. Он неплохо выступил в квалификации, однако в решающих заездах не справился с управлением, откатившись за пределы первой десятки спортсменов.

По итогам двух гонок в личном зачете уверенное лидерство захватил Рамиль Шарафутдинов (416 очков), второе место у Никиты Максимова (386), третье — у Семена Васильева (289). Все они из Челябинска. Их преследует Александр Петров из Екатеринбурга.

В командном зачете хозяевам трассы также нет равных. Здесь уверенно лидирует челябинская команда AJS (Семен Васильев, Егор Костин и Рамиль Шарафутдинов), в активе которой 705 очков. Второе место сохраняет «АвтоЕвропа» из Челябинска (586 очков), замыкает тройку команда LSE из Екатеринбурга (431).

Уральская лига дрифта. Озеро Калды, база отдыха «Русский остров». Расписание этапов и финал:

I этап. 24—25 декабря, 2022 г.

II этап. 14—15 января, 2023 г.

III этап. 28—29 января, 2023 г.

IV этап. 11—12 февраля, 2023 г.

Финал. Кубок «Русского острова». 24—25 февраля, 2023 г.

Между тем уже стартовала регистрация участников на III этап ULD Winter Drift Cup. Он пройдет здесь же, на озере Калды, 28—29 января. Регистрация продлится до 23 января (включительно). Для участия в гонках желающим нужно оплатить стартовый взнос, подать заявку на сайте организаторов и забронировать стартовый номер. Все подробности можно узнать на сайте.