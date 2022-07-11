Красноармейский район выиграл областную летнюю сельскую спартакиаду «Золотой колос»

Хозяева соревнований опередили команды из Аргаяшского и Увельского районов

В селе Миасском подвели итоги 44-х областных летних сельских спортивных игр «Золотой колос». В командном зачете победу одержали хозяева соревнований из Красноармейского района. Они опередили спортсменов из Аргаяшского и Увельского районов, занявших второе и третье места соответственно, сообщает региональный Минспорт.

Как сообщили в региональной Дирекции спортивно-массовых мероприятий и комплекса «Готов к труду и обороне», финальные соревнования на сельских играх прошли по девяти видам: гиревой спорт, соревнования руководителей по стрельбе, армрестлинг, волейбол среди мужчин и женщин, городошный спорт, легкая атлетика, футбол среди мужчин, перетягивание каната.

В общем зачете уверенную победу одержали спортсмены из Красноармейского района. В пятерку сильнейших помимо них вошли команды из Аргаяшского, Увельского, Пластовского и Еткульского районов.

«Поздравляю Красноармейский район с победой в „Золотом колосе“. Это достижение — лишь начало пути. Теперь в составе команды Челябинской области красноармейским спортсменам предстоит отстаивать честь региона и звание чемпионов на Всероссийских сельских играх в Омске в конце июля», — отметил министр спорта Александр Гриб.

Отметим, что в следующем году финал 45-й сельской спартакиады «Золотой колос» примет Сосновский район.