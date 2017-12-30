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/ Сергей Ковалев и четвероногий друг Жора поздравили южноуральцев с Новым годом

Сергей Ковалев и четвероногий друг Жора поздравили южноуральцев с Новым годом

«Крашер» записал эксклюзивное обращение.
сегодня в 12:04
  |  Общество

Боксер Сергей Ковалев записал эксклюзивное поздравление с наступающим Новым годом для жителей Челябинской области. Компанию ему составил йоркширский терьер Жора — символ 2018 года. Сейчас спортсмен находится в Калифорнии, где готовится к следующему бою. «Крашер» пожелал своим землякам здоровья и благополучия, а также успеха во всех начинаниях.

2017 год для меня был годом различных испытаний, как в жизни, так и в спорте. Этот год для меня был в какой-то степени решающим, остаюсь я в боксе или должен завершить свою карьеру, но я принял для себя решение продолжать и снова стать Чемпионом мира. Мне пришлось через многое пройти и понять для себя. В 2018 году запланировано 3 боя по контракту с телеканалом НВО. На эти 3 боя нет никакой информации, кроме уже ранее анонсированного — на 3 марта. — рассказал сайту «Первый областной» боксер Сергей Ковалев.

Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Комментарии

Сергей Хомяков
17:35, 30.12.2017
Мы знаем, Сергей, что ты лучший в мире боец. И, невзирая на все подлости Запада, ты останешься лучшим. Новых побед тебе, Crusher/

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Сергей Ковалев и четвероногий друг Жора поздравили южноуральцев с Новым годом
сегодня в 12:04
Сергей Ковалев и четвероногий друг Жора поздравили южноуральцев с Новым годом
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